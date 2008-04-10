"La Domotek Volley Reggio Calabria ha scritto una pagina di grande sport per la nostra regione, diventando motivo di orgoglio per l’intera Calabria". Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha premiato al Polo culturale di Palazzo Campanella la squadra reggina, protagonista di una stagione straordinaria culminata con la conquista della Coppa Italia di Serie A3.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente, dell’allenatore, dei dirigenti e dell’intera squadra, in un clima di partecipazione e soddisfazione per un risultato che dà lustro a Reggio Calabria e all’intero territorio calabrese.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Cirillo ha consegnato una targa celebrativa alla società, all’allenatore e ai dirigenti, con la quale il Consiglio regionale ha voluto riconoscere il valore sportivo e il significato del prestigioso traguardo raggiunto.

"Alla Domotek Volley Reggio Calabria, campione d’Italia, per lo straordinario risultato raggiunto e per aver scritto una pagina di grande sport per la nostra Regione. Esempio di eccellenza sportiva e orgoglio calabrese", si legge nella targa consegnata dal Presidente Cirillo.

Nel suo intervento, il Presidente del Consiglio regionale ha sottolineato come la vittoria rappresenti «un motivo di grande orgoglio per Reggio Calabria e per tutta la Calabria», richiamando anche il percorso della squadra, che ha chiuso la stagione regolare al primo posto nel proprio girone, conquistando l’accesso alla finale promozione per la Serie A2, in programma sabato contro Reggio Emilia, senza dimenticare il cammino in Supercoppa Italiana, programmata sempre contro la quotata formazione emiliana, in data 19 aprile in casa della capolista del girone opposto.

Cirillo ha inoltre evidenziato il forte legame tra la Domotek e il territorio: "Il capitano è reggino e molti dei giocatori sono calabresi, espressione dei territori della nostra regione. Un elemento che rende questo successo ancora più significativo".

Successivamente, gli atleti hanno visitato l’Aula consiliare, prima di un breve momento di incontro a loro dedicato nella stanza del Presidente del Consiglio. La cerimonia si è conclusa con gli auguri del presidente della massima assise calabrese alla squadra e allo staff tecnico per la prossima sfida, che potrebbe portare la Domotek a un ulteriore storico traguardo.