Dalle ore 6:30 di questa mattina il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza è impegnato in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente a causa del forte maltempo che sta interessando la fascia ionica della provincia. Le criticità maggiori - si legge in una nota dei Vigili del fuoco - si registrano nei comuni di Corigliano - Rossano, Crosia, Calopezzati, Pietrapaola e Mandatoriccio, dove si segnalano allagamenti, smottamenti e difficoltà alla viabilità. Particolarmente critica la situazione nel territorio di Crosia, dove le fiumare Trionto e Fiumarella hanno superato gli argini provocando diffusi allagamenti. Nel centro storico si è inoltre verificata una frana. Le squadre dei Vigili del fuoco sono attualmente impegnate anche nelle operazioni di soccorso a persone rimaste bloccate in auto e nelle abitazioni, a causa dell’innalzamento rapido del livello dell’acqua. Per far fronte all’elevato numero di richieste di intervento è stato disposto il raddoppio dei turni operativi del personale del Comando di Cosenza. Sul posto stanno operando anche squadre ordinarie provenienti dal Comando di Crotone, mentre è stato richiesto alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Calabria l’invio del Modulo di Contrasto al Rischio Acquatico (Mo.C.R.A.B.) a supporto delle operazioni di soccorso. Le operazioni sono tuttora in corso.