"La presenza della Federazione italiana vela a Reggio Calabria è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un segnale importante di attenzione verso un territorio che ha un legame naturale, profondo e autentico con il mare e con la vela. Lo Stretto è una risorsa straordinaria, un contesto unico per caratteristiche ambientali, tradizione e vocazione sportiva. Per questo crediamo che la Calabria possa ritagliarsi un ruolo sempre più significativo nel panorama della vela nazionale e internazionale e possa contribuire, con le proprie potenzialità, anche al grande percorso che accompagnerà il Sud verso la 38ª America’s Cup di Napoli del 2027".

Con queste parole il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha dato il benvenuto a Palazzo Campanella al presidente della Federazione italiana vela, Francesco Ettorre, e ai componenti del Consiglio federale, riuniti a Reggio Calabria per i lavori federali.

Nel suo indirizzo di saluto, il presidente Cirillo ha ringraziato, oltre al presidente Ettorre, tutti i rappresentanti della Federazione presenti, sottolineando il valore della scelta di svolgere i lavori nella sede del Consiglio regionale, nel cuore di una città che identifica nel rapporto con il mare uno dei suoi tratti più forti e riconoscibili.

"È la prima volta che la sede del Consiglio regionale della Calabria ospita i lavori nazionali di una Federazione sportiva, accogliendo un appuntamento di così alto profilo istituzionale e sportivo», ha sottolineato, rivolgendo poi un particolare ringraziamento a Valentina Colella, presidente del Comitato Fiv Calabria e Basilicata, e a Fabio Colella, consigliere nazionale della Fiv, «da sempre impegnati a sostegno di questa attività e tra coloro che hanno fortemente voluto che i lavori si svolgessero qui, a Reggio Calabria".

"Lo Stretto – ha aggiunto – è uno spazio naturale di allenamento, confronto sportivo e crescita per tante realtà veliche del territorio. E la vela, per la Calabria, non è soltanto sport, ma anche cultura del mare, formazione dei giovani, inclusione e promozione territoriale. Ecco perché la presenza oggi a Reggio Calabria del Consiglio federale della Fiv assume un significato importante: è un riconoscimento per questo territorio e, allo stesso tempo, un’occasione per rafforzare sempre di più il ruolo della nostra regione, creando in futuro anche le condizioni per ospitare grandi eventi internazionali. Noi siamo pronti a fare la nostra parte".