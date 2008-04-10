Il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, nell'ambito della rassegna diretta da Nico Morelli ed Ercole Palmieri Vacafest 2026 – Teatri della Magna Grecia, ha ospitato "Made in Italy", uno spettacolo che ha visto Barbara De Rossi come voce narrante di un viaggio culturale attraverso le eccellenze della nostra Italia.

La regia di Francesco Branchetti ha puntato tutto sull'essenzialità: sul palco spiccavano solo una poltrona e un leggio. Questo minimalismo scenico è servito a dare risalto alla narrazione della De Rossi e, soprattutto, alla componente musicale. Infatti, fondamentale è stato il contributo delle tre musiciste Samanta Chieffallo, Simona Bettoni e Daniela Savoldi che, vestite con i colori della bandiera italiana, hanno offerto un’esecuzione tecnica di alto livello, forte dell'esperienza maturata accanto a figure come il Maestro Pavarotti. Un racconto stratificato, dunque, che ha utilizzato suoni, immagini e parole per ricostruire l'identità del Paese.

Lo spettacolo, scritto da David Norisco, si è ispirato al concetto di Grand Tour tra Settecento e Ottocento, rivisitandolo con una chiave di lettura moderna. Il viaggio è partito dalla Sicilia, citando la corte di Federico II e la Scuola Poetica Siciliana, per poi risalire lo stivale con una narrazione che ha intrecciato storia e arte. Uno dei tanti momenti emozionanti della serata è stato l’omaggio a Pino Daniele; il passaggio narrativo verso la Campania è stato segnato da una versione intensa di “Napul’è”. Il racconto ha poi toccato il Lazio, l'Umbria, la Liguria e la Lombardia, “terra dei Longobardi”, spingendosi fino ai paesaggi senza tempo della Toscana e al fascino arcaico della Sardegna. In questo percorso, Barbara De Rossi ha evocato le anime di illustri artisti e poeti che hanno reso immortale l'Italia, dai versi di De André alle atmosfere mistiche di Battiato, legando ogni regione a una specifica bellezza poetica, dialettale e musicale. Sul fondo del palco, la proiezione di immagini rappresentative dei luoghi ha fornito un contesto visivo costante che ha aiutato il pubblico a immergersi nelle parole.

Una straordinaria Barbara De Rossi ha condotto la serata con una voce profonda e una cura meticolosa per il testo, concentrandosi sulla sensibilità del racconto. Lo spettacolo è riuscito nell'intento di mostrare un’Italia unita da un bagaglio culturale comune che ha spaziato dalla poesia classica, all’architettura e alla musica contemporanea. È stata una prova d'attrice solida, supportata da un trio d'archi e piano che ha fatto la differenza in termini di atmosfera e suggestioni, emozionando il pubblico presente.