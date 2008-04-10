Domenica 8 marzo, alle ore 17:30, il Circolo culturale "Zanotti Bianco" di Mirto Crosia terrà una conferenza dedicata alla Giornata internazionale delle donne, una ricorrenza che si celebra ogni anno per ricordare l'importanza dei diritti delle donne e la parità di genere. L'evento, intitolato "La forza silenziosa che cambia il mondo", si terrà presso la sala conferenze del circolo, nella centralissima in piazza Dante, e sarà un momento di riflessione e celebrazione della forza e della resilienza femminile.

Il sociologo Antonio Iapichino, presidente del circolo, introdurrà e coordinerà i lavori, ai quali prenderanno parte diverse donne che porteranno la propria testimonianza. Tra loro, la sindaca di Crosia Maria Teresa Aiello, il dirigente scolastico Rachele Anna Donnici, la casalinga Teresa Madeo, la presidente del comitato provinciale Unicef di Cosenza Monica Perri, la comunicatrice e divulgatrice ambientale Flavia Pulignano, la presidente regionale Uciim Calabria Mirella Pacifico e l'atleta della Società Athlos di Mirto crosia, Aneta Tuca. La serata sarà arricchita da letture poetiche a cura di Maria Curatolo e intermezzi musicali curati dall'Istituto Donizetti di Mirto Crosia. Un evento che promette di essere un importante momento di confronto in un giorno che ricorda la ncessità di evidenziare la parità e l'uguaglianza fra uomo e donna.