Si è concluso con vivo ed unanime apprezzamento l’evento organizzato dalla Fidapa Bpw Italy – Sezione di Corigliano Rossano dal titolo "L’Intelligenza Artificiale: Storia, Concetti di Base, Applicazioni e Sfide del Futuro", ospitato nell’Aula Magna dell’ITI “Majorana” di Rossano, confermando il ruolo fondamentale della FIDAPA nella promozione della cultura scientifica e del dibattito sui temi di maggiore attualità e impatto sociale.

L’iniziativa ha avuto come protagonista d'eccezione il Professor Giancarlo Fortino, ordinario di Ingegneria Informatica presso l’Università della Calabria e scienziato di fama mondiale (tra i Highly Cited Researchers di Clarivate). Con una straordinaria capacità di coniugare profondità scientifica e chiarezza espositiva, il docente ha guidato la platea alla scoperta dei meccanismi che regolano l’IA, sottolineando come questa risorsa sia ormai una realtà pervasiva che sta ridefinendo il nostro quotidiano, il mondo dell’istruzione e quello del lavoro. Il vivace dibattito che ha seguito la sua lectio ha avuto per protagonisti diversi studenti del Liceo Classico "San Nilo", che hanno dimostrato sensibilità, maturità e spirito critico ponendo quesiti di altissimo livello su implicazioni etiche e applicazioni tecniche della robotica intelligente nei domini più disparati: dalla sostenibilità energetica alla medicina di precisione, fino all'esplorazione dello spazio e all’impatto delle reti sociali sui processi d'istruzione. Il Professor Fortino elogiato la qualità degli interventi, a partire dal quesito squisitamente “fidapino” sui bias: potrà l’IA aiutarci nella lotta ai pregiudizi e agli stereotipi di genere? La moderatrice dell’evento, Prof.ssa Francesca Russo, Referente del Gruppo di Lavoro su Innovazione, IA e Robotica della sezione di Rossano della FIDAPA, ha poi colto l’occasione per sottolineare il ruolo centrale dell’Università della Calabria come polo d’eccellenza internazionale in campo informatico: il Prof. Fortino è un chiaro testimone di come sia possibile diventare leader mondiali, ambasciatori, esportatori di scienza e progresso, anche crescendo, formandosi e scegliendo di restare nella nostra terra. La cosiddetta “fuga di cervelli” non è e non deve essere per i nostri giovani l’unica e triste opportunità. A loro è rivolta la sfida più complessa: molti di loro tra un decennio faranno lavori che oggi non esistono ancora… Il problema non è più se usare o meno l’IA, ma come usarla e soprattutto a quali scopi.

La presidente della FIDAPA Sezione di Rossano, Silvana Scarnati, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento ed ha accolto con entusiasmo la proposta dell’illustre relatore di poter tornare a Rossano per un prossimo incontro più specialistico nonché il suo invito al Workshop da lui curato: “Human-Robot Collaboration in MUSIC4D: Artificial Intelligence that captures and generates behaviors and emotions in musical environments and beyond”, che si terrà il prossimo maggio presso il Campus di Arcavacata.