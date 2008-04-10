Domenica 8 marzo il Palazzetto dello Sport di Amantea ospiterà un triangolare interregionale di pallavolo femminile che vedrà confrontarsi le squadre giovanili della Volley Amantea, Oricar Battipagliese Volley e Volley Tonno Callipo. Sarà questo il cuore della giornata e dell’evento cui però faranno da contorno attività culturali, momenti di dimostrazione e partecipazione di altre discipline, un viaggio nei sapori tipici del territorio ed intrattenimento. Insomma, lo sport come collante e promotore di quello che esiste e può crescere attirando turisti, visitatori e appassionati.

L’evento rientra tra le manifestazioni sportive sostenute dalla Regione Calabria a valere sul PAC Calabria 2014/2020, nonché patrocinata dal Comune di Amantea e dal Comitato Territoriale FIPAV di Cosenza.

L’inizio dei match è previsto per le ore 15:00, con il susseguirsi di tre incontri al meglio dei tre set. Al termine, premiazione e momento conviviale tra atleti e tecnici.

L’evento non rappresenta soltanto un appuntamento sportivo, ma un’importante occasione di attivazione territoriale. Il confronto tra società provenienti da territori diversi favorisce relazioni, scambi tecnici e crescita del movimento pallavolistico locale, consolidando il ruolo di Amantea come punto di riferimento per eventi sportivi di qualità.

Il BST Winter Edition conferma così la volontà di valorizzare lo sport come strumento di aggregazione, promozione del territorio e sviluppo di reti tra realtà sportive regionali e interregionali.

La giornata sarà anche un’opportunità per coinvolgere famiglie, giovani atleti e appassionati, rafforzando il senso di comunità attorno alle attività dell’associazione che ogni giorno supporta la crescita di un centinaio di giovani del comprensorio. Appuntamento, dunque, a domenica 8 marzo, dalle ore 15:00, al Palazzetto dello Sport di Amantea. Sarà sicuramente un momento di gioia, divertimento e grande partecipazione!