Con decorrenza 1° marzo 2026, il capo reparto dei Vigili del fuoco, Giuseppe Notte è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età. Notte è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il 2 agosto 1991, congedandosi dopo 35 anni di onorata carriera. Ha prestato servizio inizialmente, in qualità di vigile, presso il Comando di Varese; dal 1992 è stato assegnato al Comando di Catanzaro. Con il conseguimento delle successive qualifiche, ha operato come Capo Squadra presso il Comando di Crotone, per poi concludere gli ultimi anni di attività come Capo Reparto al Distaccamento di Lamezia Terme – Nicastro, dove ha ricoperto l’incarico di Capo Distaccamento fino alla data del collocamento a riposo. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose attività di soccorso in occasione di rilevanti emergenze, tra cui: Emergenza Neve in Calabria (1995–1996), Alluvione di Crotone (1996–1997), Alluvione Le Giare (2000) e Frana di Janò (CZ) (2010). Al Capo repsarto Notte sono giunti da parte dei colleghi i ringragraziamento e la stima per l’attività svolta nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, contraddistinta da un elevato profilo di professionalità, dedizione e passione per il servizio. Il comandante provinciale Giuseppe Bennardo, anche a nome di tutto il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, ha formulato al C.R. Giuseppe Notte i migliori auguri per una vita futura serena e ricca di soddisfazioni, unitamente ai propri cari.