Cariati si appresta a vivere un momento di portata storica, trasformandosi nel cuore pulsante di un Rinascimento sociale e sportivo che abbraccia l’intero arco ionico: l’IIS Cariati, l’IC “E. De Amicis” e il Comune di Cariati, in collaborazione con l’USR per la Calabria-Coordinamento EMFS, nell’ambito del Progetto “Cariati Città della Vittoria”, a supporto dei Nuovi Giochi della Gioventù, organizzano i Giochi della Pace e dello Sviluppo. Infatti, dal 3 al 6 marzo l’intera comunità non sarà chiamata ad ospitare soltanto una manifestazione, ma si farà promotrice di un manifesto educativo vivente. La scuola, in sinergia con le istituzioni, diventa il laboratorio dove la memoria millenaria della Magna Grecia si fonde con le sfide dell’Agenda 2030, ponendo i nostri studenti come protagonisti di un progresso etico e relazionale. Il cuore dell'evento risiede nella trasformazione simbolica di un confine: il fiume Nicà, dove nel 510 a.C., si consumò la battaglia tra Sibari e Kroton, guidata dal leggendario pluricampione olimpico Milone. Oggi, quel nome che deriva dal greco Nike (Vittoria) non indica più la supremazia militare, ma la “Vittoria” sui conflitti attraverso il dialogo. Per gli studenti dell’IC "E. De Amicis" e dell’IIS di Cariati, riscoprire le proprie radici magno-greche non è folklore, ma una leva strategica per rafforzare l'identità territoriale e trasformare un passato di scontri in un futuro di cooperazione. I firmatari di questo importante impegno etico e sociale includono, infatti, le Scuole Capofila, dirette dalla Prof.ssa Sara Giulia Aiello (Dirigente Scolastico IC e IIS Cariati); le autorità locali con i Sindaci Cataldo Minò (Cariati), Enzo Voce (Crotone) e Gianpaolo Iacobini (Cassano all’Ionio), le Province di Cosenza e di Crotone; nonché i Partner Strategici quali: USR Calabria (Dott.ssa Loredana Giannicola), le Diocesi di Rossano-Cariati, Crotone-S. Severina e Cassano Ionio, i Parchi Archeologici di Sibari e di Crotone.

Dalla gloria degli antichi campioni, l'azione si sposta nella giornata inaugurale del 3 marzo, sul dinamismo dei nostri giovani studenti tedofori che, con la “Staffetta della Vittoria”, collegheranno geograficamente e idealmente i poli della Magna Grecia, partendo da Crotone-Porto e da Sibari e porteranno la fiamma verso Cariati. I momenti salienti della giornata di martedì 3 Marzo saranno scanditi dall’arrivo a Cariati, alle ore 9:00 in località Tramonti, delle staffette provenienti da Crotone e Sibari che raggiungeranno la Chiesa di Cristo Re per la cerimonia di accensione del Braciere Olimpico, cui faranno seguito i saluti istituzionali dei primi cittadini di Cariati, Crotone e Cassano Ionio, e dei Presidenti FF delle Province di Cosenza e di Crotone. La cerimonia si concluderà dopo le note dell’Inno Nazionale e il Giuramento Atleta e Giudice, per dare spazio alla Conferenza: “La Pace e il bene comune per una giustizia sociale”, con gli interventi di S.E. Mons. Maurizio Aloise Arcivescovo di Rossano – Cariati; S.E. Mons. Francesco Savino Vescovo di Cassano Ionio; Don Francescantonio Spadola, Direttore Ufficio Cultura della diocesi di Crotone - Santa Severina; Marinella Dastinà, Presidente Regionale delle Consulte degli Studenti della Calabria. Le conclusioni saranno affidate alla Dott.ssa Loredana Giannicola, Direttore Generale USR per la Calabria, mentre gli interventi saranno coordinati da Santino Mariano, Coordinatore Regionale EMFS USR per la Calabria.

L’architettura dell’evento è strutturata per formare il “cittadino integrale”, unendo la sana competizione alla riflessione teorica necessaria per affrontare le sfide della modernità. Il programma delle giornate del 4 e 5 marzo prevede, infatti, due sessioni parallele secondo la seguente articolazione: Programma Sportivo presso i Campi “Ragno” e le palestre scolastiche si terranno tornei di Calcio a 5 e Pallavolo 3x3, nonché il contest di atletica “La classe più veloce”, che vedrà i giovani sfidarsi nel segno del fair play. Programma di Sviluppo Sostenibile: presso l'Aula Magna dell'ITI "Mazzone", esperti e studenti analizzeranno la mobilità sostenibile (SS 106, ferrovie, porti); l'agricoltura, il turismo scolastico e le palestre a cielo aperto, pilastri fondamentali per il rilancio dell'economia locale.

I due programmi paralleli si concluderanno durante la giornata del 6 marzo che ospiterà, presso l’Aula Magna ITI “Mazzone” alle ore 9.00, la conferenza “Benessere degli studenti e corretti stili di vita - Il Teorema del Benessere”. Per il programma sportivo appuntamento presso il Piazzale della Chiesa di Cristo Re, con il “Fitwalking per la Pace e il Benessere” a cura di Fausto Certomà – Membro del comitato scientifico nazionale del Fitwalking. La camminata collettiva della pace colorerà le vie di Cariati grazie a cartelloni, nastri, bandierine e striscioni realizzati dagli alunni dei due Istituti, i quali indosseranno i colori della pace per testimoniare che ogni passo fatto insieme è un passo verso un futuro migliore. Gli organizzatori invitano le famiglie, gli stakeholder e l’intera cittadinanza a sostenere i giovani, incoraggiando la partecipazione a tutte le tappe dell’intero evento che si preannuncia ricco di emozioni uniche ed irripetibili.

In un’epoca di tensioni geopolitiche, l’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva (EMFS) diventa uno strumento di diplomazia sociale. Ispirandosi all’enciclica Laudato si' di Papa Francesco e alla Carta Etica dello Sport, i Giochi promuovono un’ecologia integrale in cui la cura del territorio e della persona sono indissolubili. La DS Sara Giulia Aiello, i sindaci Cataldo Minò, Enzo Voce e Gianpaolo Iacobini, firmatari di un documento congiunto augurano “a tutti gli studenti partecipanti e ai docenti, che con grande professionalità accompagnano i ragazzi e le ragazze”, di vivere l’esperienza dei Giochi delle Pace e dello Sviluppo, con lo stesso spirito che caratterizza i grandi campioni olimpionici, ossia all’insegna di valori quali amicizia, pace, fair play, onore e gioia. “Cari ragazzi e care ragazze”, chiosano, “la vita è fatta di sfide, la scommessa è quella di superare gli ostacoli realizzando i propri sogni rimanendo fedeli alla responsabilità e all’amore per l’umanità, alimentando continuamente con i valori dell’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva, il fuoco olimpico affinché possa sempre illuminare il vostro percorso”.

Il programma completo dell’evento, che si svolgerà grazia alla sinergia con il Corpo della Polizia Municipale, l’Arma dei Carabinieri, la Parrocchia Cristo Re, la Protezione Civile, l’ASD Folgore, l’Associazione Capodanno in Paradiso, l’Associazione Lilt di Cariati, è consultabile insieme con la locandina, sui siti istituzionali e sui canali social degli Istituti Scolastici e del Comune di Cariati.