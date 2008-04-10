È stato sottoscritto, nei giorni scorsi, un protocollo di collaborazione tra il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e la Camera di Commercio di Cosenza, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie istituzionali a sostegno della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della provincia e della promozione dello sviluppo territoriale. È stato firmato dal direttore generale del FAI, Davide Usai, e dal presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, alla presenza della presidente regionale FAI Calabria, Laura Carratelli.

L’intesa prevede l’avvio di una collaborazione stabile finalizzata alla realizzazione di azioni condivise per la promozione turistica e la valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla Riserva naturale de I Giganti della Sila e al Casino Mollo, beni gestiti dal FAI nel territorio provinciale. Tra gli obiettivi dell’accordo figurano la promozione di progettualità comuni anche nell’ambito di bandi europei, nazionali e regionali, nonché iniziative dedicate alla formazione degli operatori culturali e alla crescita delle competenze.

Le parti costituiranno un tavolo di lavoro congiunto per definire e attuare i singoli progetti, in un’ottica di collaborazione istituzionale orientata alla sostenibilità, alla competitività delle imprese e alla valorizzazione delle eccellenze identitarie del territorio. Il protocollo rappresenta un passo significativo verso una strategia condivisa di promozione integrata tra cultura, ambiente ed economia locale.