di LETIZIA GUAGLIARDI - L'articolo di oggi prende spunto da una frase del libro pubblicato nel 2003 “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” (titolo originale: The Curious Incident of the Dog in the Night-Time) scritto da Mark Haddon. Il romanzo è narrato da Christopher Boone, un ragazzo di 15 anni con sindrome di Asperger.

La frase è questa: “Una cosa è interessante se diventa oggetto di riflessione e non perché è una cosa nuova” e riflette il suo modo particolare di vedere il mondo, dove la logica e l’approfondimento, cioè la riflessione, contano più della semplice novità o delle apparenze.

Ne deduciamo che qualcosa non è interessante solo perché è insolito ma perché ha la capacità di innescare un processo mentale per cui noi sospendiamo la nostra quotidianità e ci facciamo delle domande.

Ciò che è “interessante”, spesso, non è il fatto in sé ma il pensiero che vi applichiamo. Qualche esempio pratico? Le nostre abitudini sono l’esempio perfetto: guardare il telefono appena svegli, controllare spesso le notifiche, fare la stessa strada per andare al lavoro. L’abitudine in sè è invisibile, automatica e noiosa. Diventa interessante quando ci riflettiamo: Perché lo faccio? Che bisogno soddisfa? È un’azione che mi avvicina alla persona che voglio essere o mi allontana?

Anche vedere la pioggia è un fatto ordinario. Diventa interessante quando riflettiamo su come l’acqua evaporata dal mare si trasformi in nubi e torni a terra, o sul perché l’arcobaleno appaia in quel momento preciso. E così guardare un tramonto. Può sembrare “banale” se lo si vede ogni giorno, ma diventa straordinario quando la nostra riflessione gli conferisce significato: ci connette immediatamente con la natura e genera felicità, soddisfazione e prospettive positive per il futuro. È un momento per fermarsi, respirare e ritrovare il proprio centro. Inoltre, ha un effetto rilassante: la scienza conferma che ammirare un tramonto riduce lo stress e induce uno stato di pace profonda grazie ai suoi colori caldi.

La riflessione, dunque, trasforma un semplice “dato di fatto” in un oggetto di studio, di meraviglia o di comprensione. È il pensiero che aggiunge valore all’osservazione.

Di esempi ce ne sono tanti altri.

Un vecchio oggetto: per molti è solo spazzatura ma c’è chi riflette sulla storia che ha vissuto, chi lo ha usato e cosa rappresentava e decide di restaurarlo e di dargli un’altra vità, un’altra opportunità.

Un comportamento sociale: una persona che parla da sola può sembrare strana, ma diventa interessante se riflettiamo sulle dinamiche interiori o sulla solitudine che la porta a farlo.

Un errore o un fallimento: invece di essere solo un fallimento, diventa interessante se lo analizziamo per capire in cosa abbiamo sbagliato, cosa abbiamo imparato e ciò porta a una riflessione sui nostri processi decisionali.

Insomma, qualsiasi elemento, dai più piccoli oggetti quotidiani alle grandi domande esistenziali, diventa interessante nel momento in cui supera la superficie e ci costringe a fermarci per pensare.

Un viaggio, per esempio, diventa interessante quando stimola una profonda riflessione interiore e trasforma l’esperienza esterna in crescita personale. Questa introspezione ci permette di esplorare nuove prospettive, di adattarci al diverso e di dare un senso alle nostre esperienze, rendendo il viaggio non solo una destinazione fisica ma un’avventura dell’anima.

Persino la coda al supermercato o nel traffico: invece di spazientirci, possiamo riflettere sul fatto che ogni persona attorno a noi ha una vita complessa, preoccupazioni e sogni, esattamente come noi. È un esercizio di empatia.

E dello smartphone non ne parliamo? Osservare quanto spesso guardiamo lo schermo fa riflettere sulla nostra soglia di attenzione, sulla necessità di connessione costante o sulla paura di restare soli con i nostri pensieri.

Quando trasformiamo un’abitudine (o qualsiasi evento quotidiano) in un oggetto di riflessione, attiviamo la coscienza. Passiamo dal semplice e piatto “vivere” al “vivere intenzionalmente”.

Socrate diceva: “Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta”. La riflessione trasforma la banalità del quotidiano in una profonda esplorazione di noi stessi e del mondo.

Prenderci del tempo per pensare è fondamentale in un mondo iperconnesso perchè evitiamo di perdere opportunità e osservazioni importanti.

Fermarsi a riflettere non è tempo perso perchè è un modo per non perdersi.

Questo, forse, è il vero lusso moderno.