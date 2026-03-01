In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna sarà inaugurato il Centro Proxy, nuovo spazio dedicato all’inclusione e alla partecipazione attiva di tutte le donne, promosso da CIDIS Impresa Sociale ETS nell’ambito del programma SU.PR.EME. 2.

Il programma SU.PR.EME. 2 - Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze - è sostenuto dalla Regione Calabria e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, con l’obiettivo di contrastare e superare le forme di grave sfruttamento e di rafforzare i percorsi di inclusione sociale nei territori del Sud Italia.

L’evento si terrà domenica 8 marzo alle 17:00 in Via Alcide De Gasperi (Piazza Capolanza) - Lauropoli, e vedrà i saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale, la presentazione della programmazione e una visita agli spazi del Centro.

L’inaugurazione sarà strutturata attorno al tema del dono, inteso come gesto di cura, scambio e valorizzazione del proprio potere. Donare non significa solo offrire qualcosa di materiale, ma condividere tempo, competenze, ascolto e presenza.

Per questo motivo, l’apertura sarà un momento di comunità e solidarietà: è previsto uno Swap Party, iniziativa di scambio solidale che promuove sostenibilità e mutuo aiuto, e un buffet condiviso a cui ciascuno potrà contribuire portando qualcosa da mangiare, trasformando il semplice gesto del condividere in un’esperienza di relazione e appartenenza.

Uno spazio speciale sarà dedicato ai bambini, perché il dono e la costruzione del proprio valore iniziano fin dall’infanzia. I più piccoli parteciperanno a un laboratorio creativo di realizzazione di braccialetti: ogni bambino creerà il proprio braccialetto come simbolo del proprio potere personale, della propria unicità e della capacità di donare agli altri. Il braccialetto sarà consegnato come ricordo dell’evento, ma soprattutto come segno tangibile di un messaggio: ognuno possiede un valore da riconoscere e condividere.

Il Centro Proxy nasce infatti come luogo in cui costruire e rafforzare il proprio valore e il proprio potere personale, in un’ottica inclusiva che riguarda donne, famiglie e bambini. Sarà aperto quotidianamente e offrirà corsi di lingua italiana; sportello di segretariato sociale; percorsi di self-care e empowerment femminile; attività di supporto alla genitorialità; laboratori genitori-figli; gruppi di lettura e laboratori creativi; iniziative di scambio solidale come l’Armadio Sospeso; corsi di avvicinamento alla lingua araba e cinese per adulti e bambini.

Il Centro si propone come punto di riferimento per il territorio, uno spazio aperto e accogliente in cui costruire relazioni, rafforzare competenze e generare nuove opportunità di partecipazione attiva.

L’apertura rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle politiche di inclusione e nella valorizzazione delle energie femminili presenti nella comunità, in collaborazione con istituzioni e realtà associative locali.

Il progetto "SU.PR.EME. 2 – Interventi di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato " (PROG-910)," è sostenuto dalla Regione Calabria nell'ambito del piano quinquennale straordinario e integrato di interventi per il contrasto e il superamento delle forme di grave sfruttamento lavorativo vissute dalle persone straniere in Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027