Ha preso il via all’Iis L. Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano il progetto “Arbitro scolastico”, un’iniziativa rivolta agli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado che abbiano compiuto 14 anni. Il progetto, sostenuto dal Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico, è stato promosso dai docenti di Scienze motorie e sportive dell’Istituto in collaborazione con la sezione AIA di Rossano presieduta dal dott. Francesco Antonio Labonia, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al calcio, insegnando loro il rispetto delle regole e facendo conoscere il mondo arbitrale.

Le prime delle sei lezioni previste si sono svolte venerdì 13 febbraio e mercoledì 18 febbraio presso le sediL. Palmae Falcone Borsellino, con la partecipazione del dott. Adolfo Baratta, vice presidente della sezione ed ex arbitro lega pro e 4^ uomo serie B, e dell’ing. Loris Graziano, arbitro serie D, che hanno introdotto gli studenti alla realtà arbitrale, illustrando regole, procedure e responsabilità dell’arbitro in campo. Gli studenti iscritti, 69 in totale, avranno l’opportunità di acquisire competenze fondamentali non solo sul campo, ma anche nella vita quotidiana: imparare a prendere decisioni rapide, gestire situazioni complesse con imparzialità, controllare l’emotività e assumersi responsabilità.

Al termine del percorso formativo, gli studenti riceveranno un attestato e il riconoscimento di credito formativo, con la possibilità di arbitrare partite di calcio all’interno della scuola. Chi lo desidera potrà proseguire con ulteriori lezioni presso l’AIA per acquisire la qualifica di Arbitro Federale.

Grazie a questa iniziativa, gli studenti dell’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino potranno sviluppare competenze sportive, relazionali e civiche, contribuendo a promuovere la cultura del rispetto delle regole e della responsabilità all’interno della comunità scolastica.