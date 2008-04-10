Il prossimo 27 febbraio 2026, dalle ore 10.00, per la prima volta nella storia, si svolgerà la Cerimonia di celebrazione della ricorrenza dell’Istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Si celebra l’87° anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nato con il Regio Decreto n.333 del 27 febbraio 1939: con tale Decreto il Corpo venne strutturato su base nazionale, accorpando i vecchi corpi civici comunali, e garantendo un’organizzazione unitaria con percorsi di formazione omogenei e attrezzature standardizzate per il soccorso, assicurando una maggiore qualità del servizio. A partire da quest’anno, ogni 27 febbraio, i Vigili del Fuoco festeggeranno in tutte le sedi distribuite sul territorio la ricorrenza della loro nascita come Corpo nazionale L’istituzione di tale ricorrenza voluta dal Ministro Piantedosi è stato un passo importante: un giorno speciale di festa voluto per regalare alle donne e agli uomini del Corpo più amato dagli italiani un momento per potersi celebrare. I Vigili del fuoco sono la colonna portante del sistema del soccorso pubblico in Italia, un Corpo di grandi professionisti e di enorme umanità che opera a testa bassa per aiutare chiunque sia in difficoltà.

La cerimonia si svolgerà alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose, a partire dal Prefetto di Cosenza, nel piazzale della caserma di Viale della Repubblica, 56 - Cosenza, attuale sede provinciale del Comando.

Oltre all’alza bandiera ed alla posa della corona ai caduti, la cerimonia proseguirà con la lettura dei saluti delle autorità ed il discorso del Comandante, che traccerà un breve bilancio dell'attività svolta nell’anno passato. Seguirà la consegna delle benemerenze. Tale cerimonia si aggiunge alla ricorrenza dei festeggiamenti della Santa Patrona dei Vigili del Fuoco, Santa Barbara, che permane nella data del 4 dicembre di ogni anno.

Le risorse

Sono attualmente impiegati nel Comando n°11 funzionari tecnici operativi e poco meno di n°330 tra graduati e vigili operativi per svolgere il soccorso tecnico urgente a favore della popolazione sul territorio provinciale, nonché n°20 amministrativi per il supporto. La sede del Comando, sita in viale della Repubblica, sarà sostituita dalla nuova sede di Viale Magna Grecia a Cosenza, attualmente in fase di realizzazione. I distaccamenti operativi dipendenti di Corigliano-Rossano, Castrovillari, Scalea, Paola, Rende, San Giovanni in Fiore, Acri(stagionale), Trebisacce (in fase di riapertura), Mormanno (stagionale) sono oggetto di miglioramenti logistici, ed in espansione.

Nei prossimi tempi occorrerà consolidare e potenziare il dispositivo organizzativo e le risorse assegnate.

Gli interventi di soccorso tecnico urgente

Nell’ultimo anno (2025) l’attività di soccorso tecnico urgente ha riguardato poco meno di n°11.000 interventi (più di un quarto di quelli svolti in Calabria), effettuati dalle squadre operative dei Vigili del Fuoco, con una evidente prevalenza degli interventi per incendi/esplosioni. A seguire, per numero di interventi, sono: gli interventi per soccorso a persona, crolli e verifiche statiche, incidenti stradale e danni d’acqua. Tali dati consentono di sostenere che l’attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rappresenta un primario riferimento nel sistema sicurezza del Paese.

Formazione ed addestramento operativo

La formazione e l’addestramento del personale operativo rappresenta l’elemento distintivo del CNVVF a tutti i livelli organizzativi. I corsi di formazione che si sono potuti organizzare in ambito provinciale (nel 2025) hanno riguardato la formazione di personale specializzato per la Topografia applicata al soccorso-TAS, per operatori di sala operativa SO115 e per autisti di mezzi speciali. Inoltre, il personale operativo ha partecipato, in qualità di discente, ai corsi di formazione a livello regionale e nazionale per specializzarsi. Il personale istruttore professionale del Comando ha partecipato, in qualità di docente, ai corsi regionali e nazionali. Sono state svolte sedute di mantenimento e re-training per il personale specialistico. Il regolare svolgimento di tali attività ha permesso il mantenimento operativo del numeroso personale specialistico in servizio. La qualificazione professionale è una irrinunciabile leva strategica che qualifica il complesso del lavoro dei Vigili del Fuoco.

Prevenzione incendi e Polizia giudiziaria

Per quanto attiene alla importantissima azione istituzionale di prevenzione, la stessa ha riguardato una serie di atti svolti, sia per quanto attiene il completamento del procedimento amministrativo di specifiche istanze, che per una azione di controllo sulle attività in esercizio. Sono stati trattati ed evasi (nel 2025) circa n°2360 procedimenti amministrativi afferenti alla materia di competenza ai sensi del DPR 151/2011 tra pareri, rinnovi, SCIA, volture, accesso agli atti, ecc. e n°141 sopralluoghi di controllo ed ispettivi presso le attività nel territorio. A tali attività si aggiungono le partecipazioni dirette a Commissioni Tecniche (n°160), prevalentemente Commissioni di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, e le partecipazioni a Conferenze dei servizi con espressione di pareri asincroni (n°45). In merito alla formazione per gli addetti alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DL.vo 81/2008

ed i suoi Decreti attuativi, sono stati tenuti corsi di formazione ed effettuate sedute di esami (totale di circa n°33) formando ed esaminando circa n°339 persone. Inoltre, sono stati svolti circa n° 304 Servizi di vigilanza/tecnici antincendio a cura del personale operativo VF. L’attività di Polizia Giudiziaria, svolta in tutto il territorio provinciale con il coordinamento delle tre Procure della Repubblica (Cosenza, Castrovillari, Paola), ha riguardato reati oggetto di notizia, sia a seguito interventi di soccorso per incendi ed altro (circa n°117), che a seguito di controlli ed ispezioni effettuati nelle attività (n°16). Si tratta anche di violazioni di norme di sicurezza sui luoghi di lavoro o

di inadempienze in materia di prevenzione incendi. Si tratta di un impegno significativo e qualificato che ha concorso nella generale attività finalizzata a garantire la sicurezza sul territorio con riferimento particolare ai luoghi di lavoro per la cui fattispecie i Vigili del Fuoco sono organo di vigilanza per quanto di competenza specifica (rischio incendio ed esplosione). Non ultimi gli interventi nel settore dei locali pubblici.

Diffusione della cultura della sicurezza

Uno degli obiettivi strategici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è la divulgazione della cultura della sicurezza. In tal senso sono stati accolti nelle sedi VF gli scolari e si è partecipato ad una serie di iniziative svolte nelle scuole. A tale obiettivo partecipa anche la ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO-ANVVF con la cosiddetta “Pompieropoli” rivolta ai più piccoli, cui il Comando dà il suo contributo di risorse logistiche ed umane.

Benemerenze

Nella ricorrenza della festività, il Comandante Dott. Ing. Roberto Fasano, consegna le benemerenze che l’Amministrazione ha attribuito al personale operativo che, nel corso dell’anno 2025, sono state poste in quiescenza e che ha prestato servizio oltre i 15 anni, senza demerito.

Quest’anno gli insigniti della “Picozzina” (Diploma di Lodevole Servizio a testimonianza del servizio prestato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) sono:

DIPLOMA DI LODEVOLE SERVIZIO PRESTATO NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - “PICOZZINA”

1 DV Paolo DE BASTIANI IN QUIESCENZA

2 ILGE Serafina DONATO IN QUIESCENZA

3 CR Carmelo CAPALBO IN QUIESCENZA

4 CR Davide CRISTIANO IN QUIESCENZA

5 CR Michele DONNOLA IN QUIESCENZA

6 CR Francesco GELSI IN QUIESCENZA

7 VC Luciano FAZARI IN QUIESCENZA



Inoltre, si elenca il personale in servizio al quale è concessa la “Croce di Anzianità” per aver prestato effettivo lodevole servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per oltre 15 anni, dando prova di capacità e zelo.

CROCE DI ANZIANITÀ PER EFFETTIVO LODEVOLE SERVIZIO NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER OLTRE 15 ANNI, DANDO PROVA DI CAPACITÀ E ZELO

1 VC Luigi AQUINO

2 VC Alessandro CASTAGNA

3 VC Gaetano Felice CIACCI

4 VC Giovanni DONATO

5 VC Evaristo FUOCO

6 VC Luigi GRECO

7 VC Antonio MAZZA

8 VC Carmine PAGLIARO

9 VC Francesco PASQUA

10 VC Michele SPADAFORA

11 VC Antonio SILVESTRI

12 VC Domenico TAGLIENTE

13 VC Vincenzo TENZI

14 VC Paolo TRAVO

15 AVF Enrico GUALTIERI



Infine, vengono consegnati gli “Apprezzamenti del sig. Comandante” al personale operativo che, libero dal servizio, ha svolto operazioni di soccorso dimostrando particolare attaccamento al dovere.

APPREZZAMENTI DEL SIG. COMANDANTE

1 ASSC Saverio LUCI ALLA MEMORIA

2 CRE Angelo DE MARCO IN QUIESCENZA

3 IA Filippo REALE

4 CS Francesco MERENNA

5 CSE Giovanni BRUNO

6 CSE Angelo SERRA

7 VC Gaetano F. CIACCI

8 VC Luigi GRECO

9 VC Francesco SOLA

10 VE Francesco AMENDOLA

11 VE Pio CASSANO

12 VE Luca CELICO

13 VE Vincenzo FERACO

14 VE Marco SENISE

15 VE Pasquale TALARICO

16 VV Antonio ABENANTE

17 VV Piero Nunzio FUSARO

Conclusioni

Le statistiche indicano adeguatamente il lavoro svolto, anche se non descrivono pienamente l’attività dei Vigili del Fuoco, in ragione della sua oggettiva complessità e varietà che la caratterizza. Certamente in ogni azione svolta dai Vigili del Fuoco possono rinvenirsi i valori della missione istituzionale del CNVVF: valori di solidarietà, di prossimità al cittadino, ma anche valori tecnici e professionali di elevato profilo, espressione di competenze tecniche sempre disponibili.