Si è svolto sabato 14 febbraio a Catanzaro, il Congresso di Broncopneumologia Pediatrica patrocinato dalla Simri, un evento che ha segnato un momento di straordinaria crescita scientifica per la Calabria. Organizzato dal dott. Giovanni Capocasale, pediatra con competenze pneumologiche da oltre quarant’anni e coordinatore SIMRI per Puglia, Calabria e Basilicata, il congresso ha registrato 180 partecipanti, trasformando un appuntamento regionale in un evento di portata nazionale. Una platea qualificata composta da pediatri, pneumologi, otorinolaringoiatri e specializzandi delle scuole di Pediatria, Pneumologia e ORL dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, accompagnati dai direttori di cattedra Eugenia Allegra e Girolamo Pelaia, ha animato un confronto scientifico di altissimo livello. Numerosi gli attestati di apprezzamento, sia scientifico sia organizzativo, giunti dai relatori provenienti da tutta Italia.