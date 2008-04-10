Si è svolto presso un albergo di Rende, con il patrocinio della Provincia di Cosenza, il primo evento ufficiale di Confimea Calabria, confederazione datoriale nazionale per la rappresentanza e tutela delle imprese italiane presente sul territorio con oltre 500 sedi.

Fondata in Calabria dal Consulente del Lavoro Ernestino Lavorato e dal già Ispettore del Lavoro Cav. Pasquale Giardino, entrambi soggetti autorevoli molto attivi e dalla consolidata esperienza, nonché fautori della nomina dell’Avv. Massimiliano Esposito al ruolo di Presidente regionale, in quanto figura ideale a ricoprire l’incarico per la sua solida, istrionica, rara e complessa professionalità (avvocato, dottore commercialista, revisore legale e revisore della sostenibilità, con studio storico a Terranova da Sibari e studio a Roma).

Un appuntamento partecipato, ricco di contenuti e visione, che ha sancito l’avvio operativo della sede territoriale della Confederazione nazionale Confimea Imprese, realtà che già rappresenta migliaia di imprese e lavoratori su tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa, dedicata al tema dell’impresa sostenibile e alle sfide legate ai criteri ESG, ha rappresentato molto più di una semplice presentazione istituzionale: è stata l’affermazione di un metodo, di un modello organizzativo e di una cultura d’impresa che mette al centro responsabilità, conformità normativa e sviluppo strutturato.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente di Confimea Calabria, Massimiliano Esposito, che nel delineare il ruolo della nuova sede come infrastruttura stabile al servizio delle PMI e dei professionisti calabresi, ha ribadito come "Confimea Calabria si pone a tutela delle piccole e medie imprese italiane e dei professionisti di settore, offrendo servizi di assistenza, rappresentanza, formazione, finanza agevolata e sostenibilità."

Sottolineando come la confederazione sia una struttura che affianca le imprese in tutte le esigenze quotidiane, soprattutto nei percorsi di crescita, innovazione e consolidamento competitivo, Esposito ha ricordato che "l’imprenditore, motore dell’economia regionale e nazionale, necessita di un referente unico che possa consentirgli di procedere nel suo percorso imprenditoriale con serenità, delegando le questioni tecniche e burocratiche ad un soggetto di fiducia unico ed onnicomprensivo, qual è Confimea Calabria."

Tra le figure istituzionali presenti spiccavano l’On. Simona Loizzo, Deputata della Repubblica Italiana, e il Presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, che nel suo intervento ha sottolineato come il rafforzamento del dialogo tra istituzioni e sistema produttivo rappresenti una condizione essenziale per lo sviluppo del territorio.

La sua partecipazione ha conferito all’evento un chiaro valore istituzionale, testimoniando l’attenzione delle istituzioni verso iniziative capaci di generare rete e visione strategica: "Da commercialista e politico al servizio della collettività, posso affermare che spesso la semplificazione burocratica in essere ai vertici dello Stato, rappresenta una complicazione per aziende e consulenti che le supportano. Quindi ben vengano le associazioni datoriali come Confimea che danno forma, assistenza professionale e struttura all’impresa"

Il Presidente nazionale di Confimea Imprese, Dott. Roberto Nardella, ha ribadito con forza la missione della Confederazione: “costruire una nuova cultura d’impresa fondata sulla legalità, sulla sostenibilità e su una piena consapevolezza normativa”.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, Nardella ha evidenziato «le imprese hanno bisogno di strumenti concreti, di accompagnamento qualificato e di una rappresentanza capace di interpretare le trasformazioni in atto».

Nel suo intervento, confermando che lavorerà seriamente insieme al presidente Esposito per affrontare le sfide del territorio, senza gravare sugli imprenditori, Nardella ha posto l’attenzione su come il successo delle imprese dipenda soprattutto dalla loro stessa capacità di creare ricchezza e occupazione.

È seguito l’interessante intervento del co-fondatore di Confimea Calabria, Ernestino Lavorato che, attingendo dalla sua lunga esperienza quale consulente del lavoro - inserito anche tra i professionisti di Partner24 de IlSole24Ore come esperto di riferimento in Calabria per ciò che concerne il contenzioso del lavoro -, ha illustrato con chiarezza l’ampiezza e la solidità dei servizi offerti da Confimea, che non si limita a svolgere un mero ruolo di rappresentanza formale, ma mette a disposizione un sistema integrato di supporto tecnico, consulenziale e organizzativo.

Dalla compliance normativa alla sostenibilità ESG, dalla gestione del welfare aziendale ai percorsi di certificazione, fino agli strumenti operativi garantiti attraverso la piattaforma Consultia e l’ente bilaterale EBIGEN, l’obiettivo è quello di accompagnare le imprese in ogni fase del loro sviluppo, riducendo i rischi e valorizzando le opportunità.

Gli interventi dell’avvocato Massimo Cundari - professionista di spicco sul territorio calabrese e nazionale, già presente in un dossier de IlSole24Ore con la specializzazione "Lavoro e Welfare" - e degli esperti Oscar Magnani, Laura Guerra e Giuseppe Chiarolanza, hanno arricchito il confronto, approfondendo i temi centrali del welfare aziendale, delle certificazioni, delle opportunità legate ai percorsi ESG e delle prospettive di crescita dell’imprenditoria calabrese nel contesto nazionale.

Sono intervenuti anche Giuseppe Galiano, Presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) Cosenza, e Luigi Lirangi, Commissario dell'ente Parco Nazionale del Pollino, illustrando le rispettive realtà e contribuendo a trattare le opportunità di Confimea come strumenti concreti per il tessuto imprenditoriale calabrese.

Il successo registrato, per partecipazione e qualità dei contenuti, dimostra che il territorio è pronto a fare un salto di qualità.

Confimea Calabria nasce con l’ambizione di diventare un punto di riferimento stabile e autorevole, capace di sostenere le imprese nella transizione verso modelli organizzativi più moderni, più sostenibili e pienamente conformi alle normative vigenti.

Quello andato in scena a Rende non è stato soltanto un evento inaugurale: è stato l’inizio di un percorso che punta a rafforzare la competitività del sistema produttivo calabrese attraverso competenze, strumenti e visione strategica.

Un percorso che mette al centro le imprese, la loro crescita e la costruzione di una comunità economica più forte, coesa e consapevole.

Confimea Calabria è pronta ad accogliere nuove imprese e professionisti, forte del suo organico di professionisti del territorio calabrese, altamente skillati, e mettendo a disposizione l’intera rete nazionale della Confederazione e un modello di supporto concreto, strutturato e orientato alla gestione ottimale delle sfide future.