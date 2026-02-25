L’Associazione Calabria excellent Ets esprime profonda soddisfazione e sincero orgoglio per il prestigioso riconoscimento conferito al socio Pietro Giovanni Tangari, destinatario della pergamena di “Riconoscimento al Merito per i 30 anni di attività”, deliberata dal Comitato del Leone d’oro di Venezia su proposta del Senatore Francesco Silvestro (Protocollo n. 107293 del 29 dicembre 2025).

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà lunedì 2 marzo 2026 presso la suggestiva Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, nella sede del Senato della Repubblica Italiana a Roma, un luogo simbolo delle istituzioni democratiche del Paese, che renderà ancora più solenne un traguardo di così alto valore umano e professionale.

"Questo ennesimo riconoscimento tributato a Pietro Giovanni Tangari rappresenta motivo di autentico orgoglio per tutta la nostra comunità associativa. La sua carriera, straordinaria e costellata di successi, testimonia come talento, determinazione e visione possano trasformarsi in un percorso esemplare, capace di lasciare un segno concreto nel proprio ambito professionale. Il Premio al Merito per i 30 anni di attività non è soltanto un traguardo simbolico, ma il suggello di un cammino costruito con passione, competenza e coerenza. È un riconoscimento pienamente meritato" - ha dichiarato il Presidente Ing. Fabio Pugliese-

Nel corso di tre decenni di intensa attività, Tangari ha saputo distinguersi per capacità, innovazione e risultati, ottenendo numerosi premi e attestazioni che ne hanno consolidato il profilo a livello nazionale. Questo nuovo tributo, promosso dal Presidente del Gran Premio Internazionale di Venezia Avv. Maurilio Prioreschi e dal Presidente del Leone d’Oro Dott. Sileno Candelaresi, conferma ulteriormente il valore di un professionista che continua a rappresentare un esempio virtuoso.

Calabria Excellent ETS rinnova dunque le proprie congratulazioni a Pietro Giovanni Tangari, certa che questo importante riconoscimento al Senato costituisca non un punto di arrivo, ma l’ennesima tappa di un percorso destinato a proseguire con lo stesso slancio e la stessa determinazione che lo hanno sempre contraddistinto.