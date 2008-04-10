Riprende al Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni di Cariati la rassegna “Libri al Museo”, che nella sua quarta edizione aprirà con un importante evento in programma per sabato 28 febbraio, dalle ore 17.30: la presentazione del libro “Il Cardinale Ruffo e la straordinaria avventura del 1799”, scritto da uno dei maggiori storici calabresi, nonché Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, il professor Giuseppe Caridi.

Il volume, edito da Rubbettino, è dedicato alla celebre e controversa figura del cardinale Fabrizio Ruffo il quale, per sconfiggere la rivoluzione giacobina, nel febbraio 1799 intraprese la spedizione sanfedista che in pochi mesi portò alla riconquista del Regno di Napoli.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Club Rotary “Cariati Terra Brettia” Distretto 2102, una realtà associativa presente da diversi anni nella cittadina, con all’attivo numerose iniziative di carattere culturale e inerenti a temi ambientali e della salute.

L’incontro prenderà il via con i saluti istituzionali del Sindaco Cataldo Minò e della Delegata alla Cultura Alda Montesanto; seguiranno gli interventi del presidente Rotary Giovanni Romio e di Giuseppe Ferraro, Direttore dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (Comitato di Cosenza), che partecipa all’iniziativa.

Dialogherà con l’Autore la Direttrice del Museo e curatrice della Rassegna Assunta Scorpiniti. Previsti momenti musicali a cura dell’Associazione LibereNote “Fortunato Russo”, presente con la brava pianista Alysea Fortino, che eseguirà brani di J. S. Bach e F. Liszt.

La presentazione del volume e la presenza del professore Caridi suscitano molto interesse nella cittadina ionica in quanto a lungo egli si è occupato della famiglia Ruffo, potente casata della feudalità calabrese e meridionale, che tra l’altro tenne la signoria di Cariati dal 1302 alla seconda metà del Quattrocento, periodo in cui si ebbe la riedificazione della cinta muraria e l’elevazione della cittadina a sede vescovile.

L’opera biografica dedicata al Cardinale Ruffo parte proprio da uno studio sulle origini e le ramificazioni familiari, per poi trattare, con ampia documentazione e notevole capacità narrativa, delle vicende che vanno dalla sua nascita alla conclusione della straordinaria impresa antirivoluzionaria che contribuì al ritorno di Ferdinando IV di Borbone sul trono di Napoli.

Giuseppe Caridi, già ordinario di Storia Moderna all’Università di Messina, è autore di numerosi saggi e monografie; le più recenti sono quelle dedicate a Carlo III, a Francesco di Paola, ad Alfonso il Magnanimo, agli Aragonesi di Napoli e a Ferrante Re di Napoli.