La prossima domenica 22 febbraio alle ore 17 sarà inaugurato il nuovo campo di calcio a 5 G. Tocci, omologato per l’attività agonistica della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico. Non è solo l’apertura di un impianto sportivo ma la consegna alla comunità di uno spazio di crescita, incontro e futuro fortemente voluto, pensato, studiato e realizzato dall’Amministrazione comunale.

È quanto fanno sapere il Sindaco Antonio Pomillo e l’Assessore allo Sport Giovanni Romano, sottolineando come l’intervento si inserisca nella visione più ampia di Vakarici – Salotto Diffuso, dove ogni infrastruttura diventa parte di un disegno identitario e sociale. Per noi – dichiara il Primo cittadino – ogni opera pubblica deve avere una funzione educativa e comunitaria. Questo campo rappresenta un tassello della strategia con cui stiamo rafforzando spazi, servizi e opportunità per i giovani, dentro una visione organica di paese che cresce senza perdere coesione.

L’impianto, situato in località Serra Fontana, è stato ufficialmente omologato dal Comitato Regionale Calabria LND/FIGC per l’attività agonistica fino al 30 giugno 2028. Il campo misura 40 x 20 metri, nel pieno rispetto delle normative sportive vigenti, garantendo così la possibilità di ospitare competizioni ufficiali e percorsi di formazione calcistica per bambini, ragazzi e giovani atleti.

Investire nello sport – evidenzia l’Assessore – significa rafforzare la coesione sociale e offrire ai ragazzi alternative sane, inclusive e formative. Questo impianto non è un’opera isolata, ma parte di una programmazione che punta a rendere lo sport strumento concreto di prevenzione, aggregazione e crescita. L’omologazione ufficiale consentirà di programmare attività agonistiche strutturate e percorsi giovanili con standard certificati, rafforzando il ruolo del campo come punto di riferimento per l’intero territorio.

Nel progetto complessivo di restyling urbano e valorizzazione degli spazi pubblici, il nuovo campo sportivo diventa una nuova stanza del Salotto Diffuso. Piazza, museo, chiese, spazi culturali e ora anche infrastrutture sportive concorrono a definire un modello di paese che non separa cultura e sport, ma li integra in una visione unica di sviluppo umano.

L’appuntamento del 22 febbraio non sarà, quindi, soltanto un taglio del nastro, ma un momento simbolico in cui la comunità si riappropria di uno spazio pensato per durare nel tempo. Un campo sportivo – conclude Pomillo – è un investimento silenzioso: non produce rumore, ma produce legami. È questo il segno più concreto di un’Amministrazione che crede nel futuro dei suoi ragazzi e nella forza educativa dello sport.