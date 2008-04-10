Il Consiglio comunale di Crosia si riunirà in seduta straordinaria e urgente. La Presidente, Teresa Blefari, ha convocato la pubblica assise per oggi pomeriggio, venerdì 20 febbraio, alle ore 18, presso il palateatro comunale “G. Carrisi”, in Piazza Jannelli di Mirto, a seguito della richiesta da parte di quattro consiglieri comunali, acquisita al protocollo dell’ente locale lo scorso 16 febbraio. La pubblica assise lavorerà su due soli punti all’ordine del giorno, vale a dire, la verifica della sussistenza delle condizioni minime di governabilità e della maggioranza consiliare; quindi, si passerà al secondo argomento che verterà sull’acquisizione agli atti della determinazione di alcuni consiglieri non più appartenenti alla maggioranza consiliare e conseguenti determinazione dell’assemblea. Il dibattito politico a Crosia è stato particolarmente acceso in questi giorni, a seguito della fuoriuscita dalla maggioranza di alcuni consiglieri comunali. La notizia ha scatenato un'ondata di commenti e discussioni nelle piazze e nei luoghi di ritrovo del paese, con molti cittadini che si chiedono cosa succederà ora. La situazione rimane comunque delicata e sarà interessante vedere come si evolverà nella sede deputata alla discussione politica, appunto, il Consiglio comunale.