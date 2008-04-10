Formazione scuola - lavoro: un altro importante tassello si aggiunge alle attività che vedono protagonisti gli studenti dell’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano, nell’ambito dei progetti e delle collaborazioni con le imprese del territorio.

Presso la sede L. Palma dell’Istituto, la dirigente scolastico Cinzia D’Amico ha siglato una convenzione con l’impresa portuale Maresudsrl di Corigliano Rossano, rappresentata dall’Amministratore Unico Daniele Cataldi. Si tratta di una nuova e significativa cooperazione che vedrà impegnati gli studenti degli indirizzi Trasporti e Logistica – articolazione Conduzione del mezzo navale – e Meccanica, Meccatronica ed Energia in attività di FSL (Formazione scuola-lavoro) con l’obiettivo di avvicinarli concretamente al mondo del lavoro marittimo e al suo indotto.

La vision di questo partenariato, nata dal confronto tra scuola e impresa e tenendo conto delle specificità del territorio, mira a far acquisire agli studenti una maggiore consapevolezza delle opportunità occupazionali e delle principali figure professionali che operano nella shippingindustry. Il percorso partirà anche da un’analisi delle competenze tecnico-professionali sviluppate all’interno dei diversi indirizzi del settore tecnologico dell’Istituto.

Il progetto prevede un percorso formativo ampio e articolato, che consentirà agli studenti e alle studentesse di conoscere da vicino il contesto operativo del porto di Corigliano Rossano, le attività delle imprese portuali e le dinamiche del settore. Particolare attenzione sarà dedicata ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro, con un focus specifico sulle aree portuali.Sono inoltre previste attività quali la visita all’area portuale, la spiegazione delle operazioni di movimentazione delle merci, l’analisi della documentazione e degli aspetti burocratici legati al noleggio e alla locazione delle navi, nonché l’illustrazione delle principali manovre di una nave in porto.

"Si tratta di un’importante opportunità per i nostri studenti – dichiara il Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico – perché consente di rafforzare il legame tra scuola e territorio, offrendo percorsi formativi concreti e coerenti con le reali esigenze del mondo del lavoro, in un settore strategico come quello portuale e logistico".

L’obiettivo, che accomuna la scuola e l’impresa, è infatti quello di integrare formazione qualificata e realtà produttiva, contribuendo a preparare figure professionali rispondenti alle richieste del tessuto economico locale.