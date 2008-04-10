La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento e l’ampliamento della strada rurale Salina – Piano di Praino, candidando l’intervento al Programma Strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria. Un investimento da 150 mila euro interamente richiesto a finanziamento regionale, destinato a rafforzare la viabilità a servizio delle aziende agricole e delle aree rurali.

È quanto stabilito con Deliberazione di Giunta n. 2 del 12 febbraio 2026, con cui l’Amministrazione, guidata dal Sindaco Renzo Russo, ha approvato il progetto esecutivo e nominato Responsabile Unico del Progetto Luigi Vacca, responsabile del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica.

L’intervento rientra nell’Avviso pubblico regionale SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, che punta a rendere i territori più attrattivi, sicuri e competitivi. Investire nella viabilità rurale – sottolinea il Primo cittadino – significa sostenere concretamente le imprese agricole, contrastare lo spopolamento e garantire servizi essenziali alle comunità. Le infrastrutture non sono solo opere pubbliche, ma strumenti di equità territoriale.

Il progetto esecutivo prevede l’adeguamento e l’ampliamento della strada Salina – Piano di Praino, con interventi di messa in sicurezza, miglioramento della transitabilità e consolidamento del tracciato. L’intervento sarà finanziato interamente con fondi regionali qualora la candidatura venga ammessa.

La scelta di intervenire sulla viabilità rurale risponde a una visione precisa: rafforzare le connessioni interne, sostenere l’agricoltura di qualità e migliorare l’accessibilità ai fondi produttivi. Non si tratta solo di asfaltare una strada – evidenzia ancora il Sindaco – ma di mettere in sicurezza un pezzo di economia locale, di garantire continuità alle attività agricole e di rendere più competitivo il nostro territorio.

L’Amministrazione comunale prosegue così nel percorso di candidatura a bandi regionali ed europei, con l’obiettivo di intercettare risorse esterne senza gravare sul bilancio comunale. Ogni opportunità di finanziamento – conclude Renzo Russo – deve essere trasformata in progetto concreto. La qualità tecnica delle nostre candidature e la capacità di programmazione sono oggi la vera differenza tra chi subisce e chi governa i processi di sviluppo.