Il Comune sarà capofila di un’aggregazione territoriale per un finanziamento di 314 mila euro di arredi didattici innovativi per gli asili nido del comprensorio. Un’azione che risponde ad una scelta politica chiara dell’Amministrazione comunale a guida Renzo Russo: rafforzare l’offerta educativa 0-6 anni, investendo sulla qualità degli spazi e sull’innovazione pedagogica. Non solo strutture, ma ambienti capaci di generare crescita.

È quanto deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del 12 febbraio, con l’adesione all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale PN Scuola e Competenze 2021-2027 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), destinato al rafforzamento dell’offerta educativa nella fascia 0-6 anni mediante la fornitura di arredi didattici innovativi.

Per raggiungere la soglia minima richiesta dall’Avviso, l’Amministrazione ha promosso un’aggregazione con i Comuni di Morano Calabro, Mormanno, Laino Borgo e Laino Castello. Saracena, che vedrà finanziati 21 posti nido, è stata individuata quale Ente capofila, con il compito di coordinare la candidatura e curare gli adempimenti amministrativi. L’importo complessivo della richiesta è pari a 314.000 euro, ripartiti in base ai posti nido realizzati nell’ambito del PNRR – Missione 4.

L’intervento si innesta su un investimento infrastrutturale già avviato nell’ambito del PNRR per la realizzazione dell’asilo nido comunale. Ora l’obiettivo è completare il percorso, qualificando gli spazi con arredi e dotazioni didattiche capaci di rispondere alle più moderne esigenze educative. Investire nella fascia 0-6 anni – dichiara il Sindaco Renzo Russo – significa agire sulle fondamenta della comunità. Non parliamo solo di arredi, ma di ambienti che stimolano autonomia, creatività e relazione. L’infanzia non è un servizio accessorio: è una priorità strategica.

Responsabile Unico del Procedimento è stato nominato Armando Cosenza, responsabile del settore Ambiente/SUAP, incaricato di predisporre tutti gli atti consequenziali necessari alla partecipazione al bando. Essere capofila – conclude il Primo cittadino – significa assumersi una responsabilità in più: dimostrare che i piccoli Comuni possono fare rete, programmare insieme e competere su scala nazionale. È così che si costruisce sviluppo territoriale serio e duraturo.