È stato pubblicato il bando ufficiale del Trofeo Calabria Experience Creator 2026, il primo trofeo regionale dedicato ai creator digitali che raccontano la Calabria attraverso fotografia, video e riprese con drone. La scelta della data non è casuale. Il Trofeo è promosso da Calabria Excellent ETS, associazione perdutamente innamorata della Calabria, e si rivolge a tutti i creator innamorati della propria terra, capaci di trasformare bellezza, identità e paesaggio in linguaggio visivo contemporaneo. Il Trofeo rappresenta un riconoscimento artistico e culturale a giudizio, non monetario e non convertibile in denaro, la cui assegnazione avverrà a insindacabile giudizio della giuria tecnica, che valuterà qualità tecnica, creatività, originalità, coerenza con il tema e assenza di elementi casuali.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la Calabria nelle sue dimensioni naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali, trasformando lo sguardo dei creator in uno strumento di promozione autentica del territorio
Tre categorie, un’unica visione.
Il Trofeo è articolato in tre sezioni: Best Photo Calabria 2026, Video Calabria Awards 2026 e Drone Video Contest Calabria 2026
Il periodo di svolgimento andrà dal 14 febbraio 2026 al 10 novembre 2026, consentendo ai partecipanti di raccontare la Calabria nelle quattro stagioni: dai paesaggi innevati dei parchi in inverno, alle fioriture primaverili, ai 700 km di costa tra Jonio e Tirreno in estate, fino ai foliage autunnali delle montagne calabresi
Una giuria tecnica di alto profilo.
La valutazione sarà affidata a una giuria qualificata composta da: Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Veronica Gentili, famosa Social Media Manager italiana e Luisa Rizzo, Campionessa Mondiale di Droni.
Un sistema di valutazione rigoroso garantirà trasparenza, competenza tecnica e imparzialità, grazie all’anonimizzazione delle opere durante la fase di giudizio sarà garantito il merito.
Premiazione e riconoscimenti
La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il 13 dicembre 2026 a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Saranno proclamati dodici vincitori complessivi (9 di categoria e 3 Premi Speciali). I riconoscimenti consisteranno in una lastra in argento 925/000 realizzata interamente a mano dal Maestro Orafo Domenico Tordo e in un attestato ufficiale. Il bando ufficiale è disponibile da oggi sul sito: www.calabriaexperience.org
