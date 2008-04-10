Il mercato coperto di Campagna Amica di Cosenza diventa ufficialmente cardioprotetto, grazie alla donazione di un defibrillatore semiautomatico da parte dell’EBAT, l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale che opera per la tutela della salute, della sicurezza e del benessere dei lavoratori del settore agricolo.

La consegna del dispositivo è avvenuta all’interno del mercato coperto, alla presenza dei responsabili di Coldiretti Cosenza e di Campagna Amica Calabria, degli operatori del mercato e dei tecnici specializzati.

Nel corso dell’iniziativa è stata effettuata anche una prova pratica di utilizzo del defibrillatore con i tecnici dell’azienda Dae, realtà specializzata nella fornitura, gestione e formazione sull’uso dei dispositivi di defibrillazione automatica esterna. Durante l’incontro sono state fornite informazioni operative e indicazioni di primo intervento, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi pubblici ad alta frequentazione.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il presidente provinciale di Coldiretti Cosenza, Enrico Parisi: "I mercati di Campagna Amica sono luoghi frequentati da famiglie, cittadini e produttori. Renderli cardioprotetti significa compiere un passo concreto nella direzione della sicurezza e della tutela della salute delle persone. La prevenzione passa anche da gesti concreti come questo. Ringraziamo EBAT per la sensibilità dimostrata e per aver scelto di investire sulla sicurezza in uno spazio pubblico centrale per la comunità".

Il direttore provinciale Pietro Sirianni, ha evidenziato il valore dell’iniziativa: "il mercato coperto di Campagna Amica di Cosenza è uno spazio ad alta frequentazione, punto di riferimento per produttori e cittadini. Dotarlo di un defibrillatore significa rafforzare concretamente le condizioni di sicurezza e garantire una risposta tempestiva in caso di emergenza. Accanto alla qualità dei prodotti e alla funzione sociale dei mercati, c’è quindi un’attenzione crescente alla tutela delle persone e al benessere collettivo".

Coldiretti Cosenza e Campagna Amica Calabria esprimono soddisfazione per l’iniziativa e auspicano che interventi analoghi possano essere estesi anche ad altri mercati e luoghi di aggregazione sul territorio regionale, rafforzando una rete diffusa di prevenzione e sicurezza a servizio delle comunità locali.