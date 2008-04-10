I plessi Amerise e Ariosto dell’Istituto Comprensivo “Erodoto” hanno ricevuto la Bandiera Verde Eco-Schools, prestigioso riconoscimento internazionale promosso dalla Foundation for Environmental Education (FEE), per il lavoro di educazione ambientale svolto nel corso dello scorso anno scolastico da alcune classi dei due plessi.

La Bandiera Eco-Schools non è un simbolo decorativo, ma il risultato di un percorso strutturato che richiede analisi, pianificazione, azioni concrete e monitoraggio. Le classi coinvolte hanno lavorato con metodo e continuità, sviluppando attività scientifiche e laboratoriali orientate alla tutela della biodiversità e alla responsabilità ambientale.

Tra le azioni più significative: l’osservazione diretta dei cicli vitali, la riflessione sull’equilibrio degli ecosistemi e la realizzazione di “Bug Hotel” destinati a favorire la presenza di insetti utili, segno tangibile di un impegno che supera le mura scolastiche e coinvolge il territorio.

"Questo riconoscimento – dichiara la dirigente scolastica – testimonia che la scuola può essere laboratorio permanente di cittadinanza attiva. Educare alla sostenibilità significa educare alla responsabilità, alla cura e alla visione del futuro. Non basta parlarne: bisogna fare, misurare, migliorare". L’adesione al programma Eco-Schools si inserisce nel più ampio impegno dell’Istituto verso l’educazione civica, la transizione ecologica e la formazione di cittadini consapevoli, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. La Bandiera Verde è il segno concreto di una comunità educante che sceglie, ogni giorno, di stare dalla parte giusta: quella dell’ambiente, della scienza e della responsabilità condivisa.