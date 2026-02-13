Dal prossimo 6 marzo sarà attivo il punto prelievi nel poliambulatorio cittadino, operativo ogni 15 giorni con la presenza di un medico e un infermiere, per offrire un servizio essenziale soprattutto ad anziani, fragili e cittadini delle aree interne. È quanto fa sapere l’assessore regionale alle Politiche sociali e al Welfare, Pasqualina Straface, a seguito di una serie di interlocuzioni con il management dell’ASP di Cosenza che hanno portato all’attivazione di un servizio essenziale soprattutto per la popolazione più anziana.

L’attivazione del servizio nasce dalla collaborazione tra il Distretto sanitario Jonio, diretto da Maria Beatrice Filici e l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ernesto Madeo, nell’ambito delle azioni di prossimità sanitaria promosse dal Commissario ad acta per la Sanità in Calabria, Roberto Occhiuto.

Il nuovo punto prelievi – precisa l’Assessore regionale - non è soltanto un servizio sanitario ma una risposta concreta ai cosiddetti viaggi della salute che costringono cittadini e famiglie a spostamenti continui verso altri centri per semplici esami di routine. Riportare, quindi, servizi essenziali nei piccoli centri – aggiunge – significa restituire dignità alle comunità e garantire equità territoriale con la consapevolezza che il diritto alla salute deve essere accessibile a tutti e in egual modo anche nei paesi dell’entroterra.

Determinante la sinergia istituzionale. Il Distretto sanitario Jonio, infatti, ha programmato la presenza periodica dell’equipe sanitaria, mentre il Comune ha garantito spazi e supporto organizzativo. L’attivazione del punto prelievi, infatti, rientra nella strategia regionale di rafforzamento della medicina territoriale: meno centralità degli ospedali per le prestazioni di base, più presenza sanitaria nei territori Il servizio del punto prelievo va ad aggiungersi a quelli già garantiti, come quello del poliambulatorio specialistico con diabetologo e ortopedico e del medico del distretto che una volta a settimana, o al bisogno, è presente per l’esenzione ticket.