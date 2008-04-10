Una mattinata toccante e profondamente formativa è stata quella che si è tenuta presso il palateatro “G. Carrisi” di Mirto Crosia. Il Palateatro ha fatto da cornice alla seconda edizione di “I Care” in memoria della Prof.ssa Anna Maria Ferraro, iniziativa promossa dall’Istituto di istruzione superiore di Cariati (sede di Mirto) diretto dalla prof.ssa Sara Giulia Aiello. Il percorso, anche per questa edizione, si è arricchito di nuovi e profondi riferimenti culturali: la visione pedagogica di don Lorenzo Milani, la visione rivoluzionaria di Maria Montessori, emblema di un’educazione volta alla libertà e alla dignità della persona.

Inoltre, in occasione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi, gli studenti hanno potuto rifletteresull’attualità della testimonianza del patrono d’Italia. L’obiettivo primario, perseguito con dedizione dalla ds Aiello, è stato quello di offrire ai giovani uno sprone per abitare il mondo con responsabilità. In un tempo complesso, la scuola si fa custode di quel messaggio profondo lasciato dalla professoressa Ferraro: la cura dell'interiorità e il coraggio di dire, con orgoglio, "mi importa". Alla professoressa Ferraro era stato già dedicato presso la scuola Ite - Liceo scientifico di Mirto il laboratorio per la creatività e l’inclusione “I Care - Anna Maria Ferraro”, definito il cuore pulsante dell’istituto scolastico cittadino. La mattinata è stata arricchita da diversi interventi, oltre alle riflessioni della dirigente scolastica Aiello. Vari interventi tematici da parte degli studenti del triennio dell’Ite - Liceo scientifico di Mirto. Emozionante è stato anche l’intervento del commissario tecnico della nazionale di calcio, Gennaro Gattuso che, attraverso un messaggio ha voluto evidenziare l’importanza di svolgere con passione i propri ruoli nella vita e nelle attività professionali come testimoniano gli esempi di don Milani, della Montessori e della prof.ssa Anna Maria Ferraro. La professoressa Anna Maria Campana in vernacolo ha fatto memoria dell’umanità e profilo culturale della professoressa Ferraro. I veri protagonisti della mattinata socio – culturale sono stati gli alunni e i docenti, quel mondo a cui la professoressa Ferraro apparteneva al quale aveva dedicato la propria vita professionale. Alla cerimonia era presente anche la famiglia Ferraro-Avena. Anna Maria Ferraro è scomparsa prematuramente nel gennaio scorso, lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Nata a Longobucco e residente a Corigliano-Rossano, aveva percorso con dedizione una strada fatta di studio, passione e amore per l’insegnamento. Laureata in Economia e poi in Scienze dell’Educazione, si era abilitata al sostegno per studenti con bisogni speciali, trasformando ogni lezione in un gesto di cura, di ascolto, di rispetto. Era docente dell’Istituto Ite-Liceo scientifico di Cariati-Mirto.