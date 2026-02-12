“Venite a conoscere Pier Giorgio Frassati!” È questo l’invito gioioso e coinvolgente che l’Azione Cattolica diocesana rivolge all’intera comunità ecclesiale e al territorio dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati. Un invito che si traduce in un evento di grande valore spirituale e culturale: l’esposizione delle reliquie di San Pier Giorgio Frassati e l’allestimento di una mostra itinerante dedicata alla vita e alle opere del “Santo delle otto Beatitudini”.

L’iniziativa, promossa dal Settore Adulti di Azione Cattolica, è stata accolta fin da subito con entusiasmo dall’Arcivescovo, mons. Maurizio Aloise, che ne ha fortemente sostenuto la realizzazione. Grazie a questa sinergia, dal 12 al 20 febbraio le reliquie e la mostra sul giovane santo torinese faranno tappa nelle cinque vicarie dell’Arcidiocesi, offrendo a tutti l’opportunità di un incontro profondo con la sua testimonianza di fede.

Il ricco programma prevede momenti formativi aperti in modo particolare al mondo giovanile e alle scuole, ma anche occasioni di preghiera, riflessione e condivisione, pensate per coinvolgere l’intera comunità. Un percorso che desidera parlare alla vita concreta delle persone, là dove la fede è chiamata a incarnarsi ogni giorno.

Tra i tratti più luminosi che la testimonianza di San Pier Giorgio Frassati ci consegna, emerge la sua incontenibile gioia di vivere e quell’entusiasmo contagioso capace di attirare gli amici e trascinarli nel dinamismo della carità, della preghiera, dell’impegno sociale e persino politico. La sua è una fede autentica, vissuta nel quotidiano, capace di fare spazio al Signore senza rinunciare alla pienezza della vita.

Accostarsi alla figura di Frassati significa, ancora oggi, riscoprire la bellezza di una scelta radicale e semplice allo stesso tempo: aprire le porte al Signore nella vita di ogni giorno — in famiglia, tra gli amici, nel tempo libero, nel lavoro, nello studio, nell’impegno politico-sociale, nella formazione e nella carità. È un invito a essere Chiesa viva e presente, in questo tempo e in questo territorio, una Chiesa che cammina con fiducia e speranza “verso l’Alto!”