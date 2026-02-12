Con la diffusione del trailer ufficiale, a cura di PiperFilm, Picomedia e Less Is More Produzioni, entra nel vivo l’attesa per il film “Il bene comune”, ultima fatica cinematografica di Rocco Papaleo.

La pellicola, in uscita nelle sale il 12 marzo prossimo, vanta un cast di assoluto prestigio, composto da interpreti del calibro di Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera e Andrea Fuorto, Rosanna Sparapano e Livia Ferri.

La trama, si sviluppa attraverso i paesaggi suggestivi di Basilicata e Calabria. E narra la vicenda di una guida escursionistica che, accettato l’insolito incarico di accompagnare un gruppo di detenute in gita-premio nel Parco Nazionale del Pollino, non immagina che quello che avrebbe dovuto essere un semplice svago si trasformerà in un’esperienza dalle conseguenze inimmaginabili. Oltre al cast di respiro nazionale e all’originalità della storia, protagonisti discreti del lungometraggio sono i nostri monti, le ampie e incontaminate vallate, il patrimonio culturale, un trittico di straordinaria potenza attrattiva colto nei suoi aspetti più dinamici dall’artista lucano.

"La permanenza della troupe per ventotto giorni alla “Locanda del Parco” – afferma il sindaco Mario Donadio – è per noi un privilegio. Ma, cosa né banale né secondaria, un’occasione che ha già generato un risultato economico immediato e un ritorno d’immagine. La rete dell’ospitalità e in generale i servizi locali hanno infatti beneficiato della presenza di un folto numero di operatori e addetti vari, dimostrando come il cinema possa trasformarsi in un formidabile strumento di marketing territoriale i cui duplici effetti non tardano a rendersi visibili. la scelta di ambientare parte delle scene tra le nostre cime e di far soggiornare l’intera squadra in una tra le strutture più rinomate della zona – chiosa il primo cittadino moranese - testimonia la qualità del nostro sistema ricettivo, sempre più apprezzato e scelto dai visitatori. Per quanto ci riguarda continueremo a incentivare tali sinergie, convinti che la proiezione sul grande schermo delle nostre peculiarità rappresenti un mezzo pubblicitario straordinario ed efficace. Grati per tutto questo a Rocco Papaleo e alla produzione".