la Pallavolo Rossano Asd si prepara a una sfida insidiosa: oggi (12 febbraio), alle ore 19, al Palafiore di località Pirainella a San Giovanni in Fiore, andrà in scena la gara d’andata dei quarti di finale contro la Silan Volley.

Una partita che si preannuncia aperta ad ogni pronostico.

Le sangiovannesi arrivano all’appuntamento forti di un’eliminazione prestigiosa: quella della New Hospital Pallavolo Paola, superata con un convincente 3-1 dopo una serie intensa e combattuta. Un segnale chiaro: la Silan Volley è in salute, motivata e particolarmente temibile tra le mura amiche.

Guidate dall’esperienza di Antonio Barile e Luigi Barile, volti ben noti nell’ambiente rossanese, le silane possono contare su una rosa solida e quasi interamente confermata rispetto alla scorsa stagione, arricchita dall’innesto di qualità di Ivonia Carluccio, atleta di spessore proveniente dal Cirò Marina.

La cabina di regia è affidata a Serafina Barile e Roberta Foglia, con Noemi Scigliano opposta. In banda agiscono Francesca Barile, Maria Teresa Tiano, Ivonia Carluccio e Mara Orlando, mentre al centro presidiano la rete Angelica Musacchio, Chiara Ferrarelli e Veronica Imbrogno. Il reparto liberi è composto da Asia Nuoto, Martina Lucente e Francesca Silletta, con il supporto delle universali Angelica Albi e Gaia Pia Orlando.

Coach Luigi Zangaro dovrà ancora fare a meno di Fabiola De Araujo e potrebbe dover gestire altre situazioni fisiche delicate. La formazione, dunque, sarà costruita con attenzione, equilibrio e capacità di adattamento.

Il regolamento prevede il ritorno tra una settimana a campi invertiti e l’eventuale golden set in caso di parità, dettaglio che rende l’andata ancora più strategica: ogni punto potrebbe pesare come un macigno.