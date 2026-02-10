Italia Viva Calabria ha proceduto alla nomina di Michele Morrone, consigliere comunale di Rende, a Commissario cittadino di “Casa Riformista – Italia Viva”. La nomina è stata formalizzata dalla commissaria regionale Filomena Greco, d’intesa con il commissario provinciale Gianmarco Manfrinato, nell’ambito del percorso di rafforzamento e riorganizzazione del partito sul territorio. La scelta di Morrone si inserisce nella strategia di Italia Viva volta a consolidare una presenza politica strutturata, credibile e radicata nelle comunità locali. Giovane ma con esperienza amministrativa, Morrone avrà il compito di promuovere uno spazio riformista aperto al confronto, capace di aggregare energie civiche e moderate e di avanzare proposte concrete per il futuro della città di Rende.
“Casa Riformista – Italia Viva” si propone come un luogo di partecipazione e progettualità, pronto a contribuire con serietà e visione al dibattito politico cittadino.
di Redazione | 10/02/2026
