Il sindaco Franz Caruso ha partecipato, nella sede di Confindustria Cosenza, all’incontro promosso da Ance Calabria e Ance Cosenza alla presenza della presidente nazionale Ance, Federica Brancaccio. Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza del confronto con il mondo imprenditoriale e il valore strategico del ruolo che Cosenza sta assumendo nel Mezzogiorno.

"È doveroso e piacevole esprimersi davanti a una platea così qualificata – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso –. Ringrazio la presidente Brancaccio per essere qui a Cosenza e il presidente Galiano per aver posto la nostra città al centro del dibattito sullo sviluppo del Sud, indicandola come possibile modello per altri territori”.

Il Primo Cittadino ha evidenziato il rapporto di collaborazione costruito con Ance fin dall’inizio della sua esperienza amministrativa, rafforzato in particolare dai progetti di rigenerazione urbana: “Con Ance esiste un rapporto di piena e totale collaborazione, basato sul confronto costante e sulla condivisione degli obiettivi di crescita del territorio”.

Il sindaco ha poi ricordato le difficoltà affrontate dall’amministrazione comunale: “Abbiamo ereditato un Comune in dissesto e con gravi criticità organizzative, aggravate dal mancato turn over e dagli effetti della pandemia. Nonostante risorse umane limitate, abbiamo affrontato tutto con la determinazione e la caparbietà che contraddistinguono il nostro territorio”.

Ampio spazio è stato dedicato ai risultati ottenuti nell’utilizzo dei fondi pubblici: “Cosenza è oggi un’eccellenza nell’impiego delle risorse, in particolare dei fondi di Agenda Urbana. Abbiamo completato il 90% degli interventi di Agenda Urbana 1, ottenendo una premialità per Agenda Urbana 2. Un risultato di cui vado orgoglioso”.

Caruso ha infine rimarcato il clima di fiducia instaurato con il tessuto imprenditoriale locale: “Non abbiamo registrato alcun contenzioso nelle gare espletate. Oggi partecipano oltre venti imprese, mentre in passato molte gare andavano deserte. Le imprese hanno avuto fiducia in noi e noi abbiamo avuto fiducia negli imprenditori. Grazie alla loro professionalità e qualità, Cosenza continua a crescere”.