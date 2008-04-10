di DON MICHELE ROMANO - Nel Brano Evangelico di questa Vª Domenica, del Tempo Ordinario -Anno A - (Mt 5, 13-16), ben inserito nel Discorso della Montagna, Gesù spiega quelle che devono essere le caratteristiche proprie della "missione" di ogni suo discepolo, ovvero: Essere "Luce" e "Sale" del Mondo: "Voi siete il sale della terra" (v 13a)- "Voi siete la luce del mondo" (v 14a). Come il "Sale", serve a dare sapore, così il Cristiano deve saper dare gusto e sapore, oltre che alla propria, anche alla vita degli altri, mostrando quella gioia e serenità, tipica di chi sa di essere e vivere, da figlio di Dio. Solo così, le Beatitudini: "Carta Costituzionale del Regno", diventeranno criterio e metro, per ogni nostra testimonianza! Non possiamo correre il rischio di diventare insipidi, come accadeva al sale del Mar Morto, cui fa riferimento Gesù, le cui proprietà saline, duravano all'circa un mese, per poi divenire semplice terriccio: "A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente" (v 13b). Il vero Cristiano, pertanto, deve coltivare una Fede "Viva ed Operosa", sempre alimentata dalla Preghiera, dall'ascolto della Parola, dalla Carità, e dalla Comunione col Signore. Diversamente, rischiamo anche noi di "perdere sapore", perché se non viviamo la radicalità del Vangelo, pavoneggiandolo in maniera superficiale, non "saliamo" niente e nessuno: Nè la nostra vita, né tantomeno quella degli altri. La garanzia di "durata", è data dall' opposizione decisa e convinta, ad ogni forma di egoismo, di ingiustizia, di violenza, o abusi verso i più deboli. È solo con questo impegno di vita, che il vero Cristiano, diventa anche la "Luce del mondo", ossia:

Fiaccola di Luce che, per l'impegno costante nella sua quotidianità, porta la "Luce" della sua Testimonianza, ovunque, fino ad illuminare ogni dove, rischiarando luoghi e situazioni, dove finora c'erano solo tenebre, dubbi ed incertezze! Interessante notare come Gesù, nel Vangelo, non dica: "Voi avete il Sale...!"; "Voi avete la Luce...!"; Ma dice molto di più! Avendo in noi la Fede, che ci identifica come Persone "Credenti", ecco che può meglio specificare: "Voi siete il sale...!", "Voi siete la Luce...!", a dire che noi siamo la nostra Fede! Se non diamo "Sapore e Luce" alla nostra esistenza, se la nostra presenza di Cristiani nel mondo, non rende "sapida" la vita di chi ci circonda, significa, ahimè, che non abbiamo mai davvero incontrato, conosciuto ed amato il Cristo! Se non siamo in grado di fare "Luce", è perché non siamo stati ancora "accesi" dal fuoco di Gesù, il solo che può dare vero "sapore" e "luminosità", alla nostra esistenza. Auguro a tutti di cuore, di trascorrere una serena e santa domenica.