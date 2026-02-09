Il Sindaco di Cassano all’Ionio, Gianpaolo Iacobini, esprime a nome dell’intera Amministrazione comunale vivo apprezzamento e sincere congratulazioni al Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, Filippo Demma, e a tutto il personale in forza alla struttura, per il lavoro di straordinario valore illustrato nel comunicato del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

"Gli interventi in corso e quelli già realizzati – dichiara il Sindaco Iacobini – testimoniano un impegno concreto, strutturato e lungimirante dello Stato nella tutela e nella valorizzazione di uno dei più importanti patrimoni archeologici del Mezzogiorno. Un impegno che trova nei Parchi archeologici di Sibari e Crotone un esempio virtuoso di gestione efficiente, capace di trasformare una realtà complessa in un modello riconosciuto non solo a livello nazionale, ma oggi anche europeo".

Il primo cittadino sottolinea come i risultati raggiunti siano il frutto di una visione chiara e di un lavoro quotidiano svolto con competenza e passione: "Il Direttore Demma e la sua squadra hanno dimostrato che investire in accessibilità, sicurezza, sostenibilità energetica, ricerca e qualità dell’offerta culturale produce effetti concreti e misurabili. L’aumento significativo delle presenze registrato negli ultimi anni, insieme alla crescita degli introiti e all’attenzione internazionale verso Sibari, ne è la prova più evidente".

In questo percorso di crescita si inserisce anche il grande successo di “Vinitaly and the City”, organizzato in collaborazione con Arsac, Comune di Cassano e Regione Calabria a Sibari, confermato anche quest’anno dal 17 al 19 luglio, che ha saputo coniugare patrimonio archeologico, cultura del vino, promozione territoriale e grandi flussi di visitatori. "Un evento di respiro nazionale – evidenzia il Sindaco – che rappresenta un esempio virtuoso di come una gestione moderna e autorevole dei Parchi possa attrarre iniziative di alto profilo, rafforzando l’immagine di Sibari come luogo vivo, accessibile e capace di ospitare eventi culturali di eccellenza".

"Sibari – prosegue Iacobini – non è più percepita come una periferia culturale, ma come un presidio centrale di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico. Questo percorso rafforza l’identità del nostro territorio, ne accresce l’attrattività turistica e rappresenta un’opportunità reale di sviluppo culturale ed economico per l’intera comunità".

Il Sindaco conclude rinnovando il sostegno dell’Amministrazione comunale: "Come Comune di Cassano all’Ionio continueremo a sostenere e accompagnare questo percorso virtuoso, convinti che la sinergia tra istituzioni sia la chiave per rendere il nostro patrimonio sempre più accessibile, vivo e protagonista nel panorama culturale italiano ed europeo".