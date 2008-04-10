Una mattinata di grande impatto emotivo e formativo quella vissuta nei giorni scorsi dagli studenti dell’IIS Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano, protagonisti al Cinema Metropol di un evento che ha unito cinema, educazione e impegno sociale: la proiezione del film Even e il successivo incontro con il suo regista, Giulio Ancora, docente dell’Istituto.

Un’esperienza che ha confermato il valore del cinema come potente strumento di comunicazione, capace di parlare ai giovani, scuotere le coscienze e aprire spazi di riflessione autentica. Nel suo intervento introduttivo, il Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico ha sottolineato proprio la forza del linguaggio cinematografico, in grado di affrontare temi complessi e di porre anche domande scomode ma necessarie, fondamentali per la crescita personale e civile degli studenti.

Particolarmente significativo è stato l’incontro con il regista, che insegna all’interno dell’Istituto: una testimonianza concreta di come la scuola possa offrire agli studenti il contatto diretto con docenti-professionisti, capaci di portare in classe competenze, esperienze e visioni legate al mondo del lavoro e della creatività. Durante il dibattito, il prof. Ancora ha risposto alle numerose domande degli studenti, soffermandosi sul rapporto tra passione, creatività e tecnica, sull’importanza delle competenze digitali nel cinema contemporaneo e sulle opportunità professionali offerte da settori che intrecciano cinema, tecnologia, informatica, grafica e design.

Il confronto, moderato dalla prof.ssa Rossella Molinari, ha fatto registrare anche gli interventi della responsabile del Centro Antiviolenza “Fabiana”, dott.ssa Luigia Rosito, e della responsabile della Casa Rifugio “Libere Donne”, dott.ssa Barbara Lavorato, che hanno portato la voce delle realtà del territorio impegnate quotidianamente nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Le domande degli studenti hanno riguardato il funzionamento delle case rifugio, le modalità di accesso ai servizi, i bisogni più frequenti riscontrati tra i giovani e le possibilità di chiedere aiuto o partecipare attivamente alle attività dell’associazione.

Nel corso dell’incontro, il Dirigente Scolastico ha inoltre sottolineato come tali attività siano parte integrante dei percorsi di Educazione civica e orientamento, evidenziando l’importanza delle collaborazioni con enti, associazioni e realtà culturali per accompagnare gli studenti e arricchire l’offerta formativa.