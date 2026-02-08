L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini, continua alacremente nel suo lavoro di partecipazione ai bandi pubblici per recepire finanziamenti da spendere sul territorio comunale e non pesare sulle casse dei cittadini. Proprio in quest’ottica nelle scorse settimane gli uffici comunali hanno partecipato all’avviso pubblico emanato dalla Regione e intitolato “Eventi straordinari: la Calabria che incanta” con un progetto specifico sul Capodanno. Un elaborato, quello preparata dall’Assessore Ottavio Marino, valutato positivamente dalla Regione che ha ammesso la proposta cassanese rendendola meritevole di un finanziamento di 50mila euro nella linea delle attività di promozione turistico-culturale rivolta alle amministrazioni comunali per iniziative che animino il territorio e valorizzino le specificità locali attraverso eventi culturali e di promozione turistica.

Lavoro che ha dato i suoi frutti anche in merito a un altro avviso pubblico regionale e dove il Comune sibarita ha partecipato in partnership con Catasta Pollino, la società cooperativa di impresa sociale ottenendo altri 50mila euro su un progetto che ne varrà in totale 71mila e cinquecento. Il tema dell’iniziativa sarà “Pollino-Sybaris, itinerari in musica. Esperienze di Note, Natura e Cultura tra Cassano all’Ionio e il Parco Nazionale del Pollino”, progetto che sarà realizzato nel territorio cassanese e, nello specifico, nell’aree delle Grotte di Sant’Angelo, il Centro Storico cassanese, negli scenari del Parco Archeologico di Sibari e nel Parco Nazionale del Pollino avendo come riferimento l’hub turistico Catasta Pollino che conta due sedi: una a Morano Calabro e l’altra nel Parco archeologico di Sibari. Anche questo progetto, che sarà realizzato nei prossimi mesi, avrà lo scopo di promuovere l’immagine regionale e la destinazione turistica Pollino Sybaris, con proposta di esperienze di intrattenimento uniche finalizzate alla valorizzazione delle risorse locali e delle unicità del territorio e potenziare l’attrattività turistica di luoghi straordinari ma poco conosciuti.

"La partecipazione ai bandi pubblici – ha commentato il Sindaco Iacobini – rappresenta oggi uno strumento fondamentale per garantire sviluppo, crescita e nuove opportunità al nostro territorio senza gravare sulle tasche dei cittadini. Come Amministrazione comunale stiamo portando avanti, con impegno e visione, un’attività costante di intercettazione di risorse regionali, nazionali ed europee, grazie anche alla sinergia tra amministratori e uffici comunali. Dal progetto sul Capodanno, finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito dell’avviso “Eventi straordinari: la Calabria che incanta”, fino alla partnership con Catasta Pollino per il progetto “Pollino-Sybaris, itinerari in musica”, emerge chiaramente una strategia che punta sulla collaborazione, sulla progettazione seria e sulla promozione integrata del nostro territorio. È un percorso che intendiamo proseguire con determinazione, perché i bandi rappresentano un’opportunità concreta per trasformare idee e visioni in interventi reali, capaci di generare valore, attrattività turistica e benefici duraturi per la comunità. Continueremo a lavorare su questa linea, con responsabilità e senso del dovere, per cogliere ogni occasione utile allo sviluppo di Cassano all’Ionio".