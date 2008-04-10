Attraverso un'azione ben strutturata dall'Asd Filadelfiatletica, guidata dal presidente Vincenzo Buccinnà, si è svolta la prima edizione del "Cross Città di Filadelfia", gara valevole quale prima prova per il campionato regionale di cross 2026. Il percorso di 6 km è stato ricavato all'interno della pineta Colamaio di Pizzo Calabro, su un circuito di 1,2 km da ripetersi 5 volte.

L'ampia partecipazione da parte di tanti atleti provenienti da tutta la Calabria (circa 150 seniores e altrettanti ragazzi) ha fatto sì che si potesse vivere una bella mattinata di sport. Un insidioso vento freddo che spirava da nord-ovest non ha scoraggiato gli atleti, tutti sostenuti dal calore del pubblico presente in gran numero. Fra le società partecipanti, anche l'Athlos di Mirto Crosia, presente ai nastri di partenza con Giuseppe Otranto, che, con una valida prestazione sugli scudi ha ottenuto un quinto posto nella categoria SM 50, vinta dall'atleta di casa Giovan Battista Dastoli. Andrea Ponzi ha conquistato il terzo gradino del podio nella successiva batteria degli SM45, vinta da Paolo Audia della Jure Sport, seguito da Nicola Loprete della Run For Catanzaro; Gianluca Sabetta è giunto quinto nella stessa categoria, a pochi secondi dal podio. Buoni i riscontri cronometrici per gli atleti di Athlos, soprattutto in vista delle mezze maratone che nei prossimi mesi dovranno disputare nelle principali città italiane.