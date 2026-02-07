La Calabria sarà protagonista di un evento unico e originale nello stesso tempo: dal 10 febbraio al 9 marzo 2026, presso il Polo liceale di Rossano, sarà visitabile la mostra Italia donna: l’iconografia di una nazione nella storia. Organizzata e promossa dall’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. La mostra farà tappa a Rossano all’interno delle iniziative celebrative per i 90 anni dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano-Comitato provinciale di Cosenza (1936-2026). L’esposizione, sarà aperta al pubblico, dal 10 febbraio al 9 marzo, soprattutto per le scuole visto il suo valore educativo e didattico. Le scuole possono prenotarsi contattando il seguente numero 3209432822, l’orario per le visite scolastiche è fissato dalle ore 8.45 alle 10.30, con ultimo ingresso alle 10. Si tratta di un percorso che si snoda attraverso settanta pannelli che riproducono dipinti, sculture, stampe, fotografie e documenti d’epoca, ed ha come obiettivo quello di illustrare l’evoluzione della rappresentazione femminile dell’Italia nella storia nazionale. Particolare attenzione è dedicata alla figura dell’Italia turrita, personificazione allegorica che, sin dal Risorgimento, ha espresso i valori di libertà, unità e dignità civile, divenendo emblema visivo della coscienza nazionale. Il Prof. Alfonso Perna, dirigente scolastico del Polo liceale di Rossano, ha espresso la propria soddisfazione per essere la sede che ospiterà la mostra perché “conferma l’attenzione del nostro Polo liceale verso le proposte che a livello nazionale e territoriale interagiscono con la nostra realtà scolastica e premiano il nostro progetto culturale. Un progetto culturale da condividere con la società civile e le altre istituzioni scolastiche, infatti le risorse umane del nostro Polo liceale saranno impegnate tra il 10 febbraio al 9 marzo a rendere la mostra fruibile al territorio, in particolare alle scuole”. Anche il Direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato provinciale di Cosenza, il prof. Giuseppe Ferraro, ha espresso la propria soddisfazione per l’importante ruolo culturale che la mostra avrà in Calabria. La mostra, ha sottolineato Ferraro, “rappresenta per la Calabria un’occasione importante, la possibilità per la regione di presentarsi come laboratorio culturale aperto e stimolante. Per il nostro Istituto, inoltre, assume un particolare valore perché si inserisce all’interno delle celebrazioni dei suoi 90 anni di attività. Venne infatti istituito nel 1936, una recente monografia curata dal dott. Prospero Francesco Mazza ne ricostruisce nel dettaglio la sua lunga storia: Risorgimento e territori (Aracne 2026). La mostra ha un carattere modulare e didattico, ed è rivolta in modo particolare ai giovani e alle scuole, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio simbolico e culturale del Paese”.

La cerimonia di inaugurazione avverrà il 10 febbraio alle ore 10.30. Nella mattinata interverranno all’inaugurazione: Giuseppe Ferraro direttore Istituto per La Storia del Risorgimento italiano - Comitato provinciale di Cosenza, Alfonso Perna dirigente scolastico Polo liceale di Rossano, Loredana Giannicola Direttore generale Ufficio scolastico regionale Calabria, Flavio Stasi Sindaco di Corigliano-Rossano, Giovanni Pistoia Assessore alla Cultura di Corigliano-Rossano, Franco Petramala per l’Associazione Parchi culturali italiani Cosenza.

La mostra vede inoltre la partecipazione e la collaborazione di vari enti e associazioni tra cui il Polo liceale di Rossano, il Comune di Corigliano-Rossano, la Deputazione di storia patria per la Calabria, l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano - Comitato provinciale di Crotone, l’Associazione parchi culturali italiani Cosenza, l’Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea, l’Istituto nazionale per la guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon - delegazione di Cosenza.