Con il brindisi di Re Carnevale, impersonato dal Re burlone Rosario Rummolo, Organtino (Alessandro Laitano), la Quaresima e accompagnato dai vini delle Tenute Ferrocinto, location scelta per l’occasione, è stato presentato il programma della 68ª edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, evento organizzato dalla Pro Loco di Castrovillari in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. La manifestazione si svolgerà dal 7 al 17 febbraio e propone un ricco cartellone che spazia dalla cultura al sociale, al folklore, dalla danza fino allo sport.

Ed è proprio la cultura ad aver aperto la conferenza stampa, moderata dalla giornalista Anna Rita Cardamone, con la consegna del “Premio Carnevale” – XXII edizione. Il riconoscimento, istituito dalla Consulta Scientifica della Pro Loco e realizzato dal Maestro orafo Michele Affidato, viene assegnato annualmente a personalità calabresi che si distinguono nei settori della cultura, della politica, dell’arte e dell’economia, portando prestigio alla Calabria in ambito nazionale e internazionale.

Il Maestro Affidato ha voluto salutare i premiati, direttore artistico Gerardo Bonifati e presidente della Pro Loco Eugenio Iannelli con un videomessaggio.

I premiati dell’edizione 2026 sono:

Floriano Noto, imprenditore di riconosciuta competenza e prestigio nel panorama economico calabrese e nazionale, nonché figura di riferimento in ambito sportivo e civile come presidente della U.S. Catanzaro 1929. Noto incarna un’idea di Calabria dinamica e competitiva, capace di innovare senza perdere il legame con le proprie radici e con il valore delle comunità locali. Il premio è stato consegnato dal sindaco di Castrovillari Domenico Lo Polito.

Camillo Maffia, musicista calabrese di riconosciuto valore artistico, autore di composizioni originali utilizzate anche come commento musicale per rappresentazioni teatrali. Anima ispiratrice e direttore musicale del Gruppo Folklorico Pro Loco del Pollino di Castrovillari, ha saputo coniugare rigore tecnico e ricerca espressiva, raccontando attraverso la musica l’identità e le tradizioni della sua terra. Premiato dal sindaco di Morano Calabro Mario Donadio e dall’assessore al Turismo di Mormanno Flavio De Barti.

Fulvio Librandi, studioso e docente di Antropologia Culturale presso l’Università della Calabria, autore di numerose pubblicazioni scientifiche e saggi di ricerca. Il riconoscimento gli è stato attribuito per il valore del suo percorso accademico, per l’impegno nello studio e nella valorizzazione delle identità culturali calabresi e per la dedizione alla formazione delle nuove generazioni. Premiato dal presidente della Pro Loco Eugenio Iannelli.

Le motivazioni dei premi sono state lette da Vincenzo Ventura, componente del gruppo Pro Loco.

A seguire, i saluti istituzionali del sindaco Domenico Lo Polito e del presidente della Pro Loco Eugenio Iannelli, oltre al collegamento telefonico da Bruxelles con l’assessore regionale Gianluca Gallo, che ha sottolineato il valore culturale e identitario della manifestazione.

Il direttore artistico Gerardo Bonifati ha quindi illustrato il variegato programma del Carnevale.

Il Carnevale di Castrovillari, il più longevo del Meridione d’Italia, vanta 68 anni di storia senza soluzione di continuità. È inserito dal MiBACT tra i grandi Carnevali storici italiani, al pari di Viareggio, Venezia, Putignano, Sciacca e Cento; riconosciuto dal Touring Club tra i dieci “Carnevali più belli d’Italia” e insignito dalla Regione Calabria del prestigioso riconoscimento di “Evento storicizzato di alto interesse regionale e culturale”. Un traguardo che conferma l’attenzione verso la cultura e la valorizzazione delle tradizioni, dei saperi e delle espressioni artistiche del territorio calabrese.

Al tavolo della presidenza erano presenti Nicola Paldino, presidente BCC Mediocrati di Rende; Luigi Lirangi, commissario dell’Ente Parco Nazionale del Pollino; Liborio Bloise, commissario del Parco Nazionale della Sila; Giancarlo Lamensa, presidente della Provincia di Cosenza; e Riccardo Rosa, consigliere regionale. Tutti hanno ribadito la forte valenza del Carnevale come autentico attrattore culturale della Calabria. Numerose anche le autorità presenti dal Dirigente Commissariato Castrovillari, Rocco Botta, al Presidente della Gas Pollino, Antonio Di Diego, ai sindaci, assessori e consiglieri dei territori limitrofi, ai presidenti dei Club di servizio, Lions, Kiwanis e Rotari, ai dirigenti scolastici ai presidenti di associazioni culturali. In sala anche l’ideatore del manifesto di questa edizione, Luciano Mastrascusa.

La serata è stata impreziosita dalle esecuzioni del violinista Federico Lauro e dagli intermezzi musicali dei Maestri Carmine Mazzotta e Camillo Maffia. La sala è stata allestita da Danilo Di Marco. Un Carnevale da vivere, giorno dopo giorno.