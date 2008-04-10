Si è svolto nei giorni scorsi un sopralluogo tecnico-operativo lungo il Fiume Eiano, finalizzato alla programmazione degli imminenti interventi di pulizia e manutenzione dell’alveo. Al sopralluogo hanno preso parte il Sindaco di Cassano All’Ionio Gianpaolo Iacobini, l’Assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Sarubbo, i tecnici comunali e il personale specializzato di Calabria Verde.

L’attività di verifica sul campo è stata puntuale e dettagliata e ha interessato più tratti e punti sensibili del centro abitato, con particolare riferimento all’area di Ponte Nuovo, al fine di individuare le principali criticità, valutare lo stato dell’alveo e definire le modalità operative più idonee per l’esecuzione degli interventi.

I lavori, il cui avvio è previsto nei prossimi giorni, riguarderanno in una prima fase il tratto urbano del fiume, per poi estendersi progressivamente alle aree periferiche e alle zone agricole, con interventi mirati alla rimozione della vegetazione in eccesso e dei materiali che possono ostacolare il regolare deflusso delle acque.

L’azione si inserisce in un più ampio quadro di prevenzione del rischio idrogeologico e di tutela della pubblica incolumità, volto a ridurre le condizioni di pericolosità in occasione di eventi meteorologici intensi e a garantire una gestione più efficace del reticolo idraulico.

Nel corso del sopralluogo, il Sindaco Gianpaolo Iacobini ha espresso un sentito ringraziamento al direttore generale di Calabria Verde, Giuseppe Oliva, per la disponibilità, la competenza tecnica e la costante collaborazione con l’Amministrazione comunale, sottolineando l’importanza del lavoro sinergico tra enti per la salvaguardia del territorio.