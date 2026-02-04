Riparte l’attività dello Spazio Europa ubicato al terzo piano di Palazzo Ferrari, nei pressi di Palazzo dei Bruzi. A darvi impulso è l’Amministrazione comunale con il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore ai rapporti con l’Unione Europea, Veronica Buffone. Il Prof.Franco Mollo, coordinatore del Centro di Informazione europea del Comune di Cosenza, ha reso noti i giorni e gli orari di apertura dello sportello che funzionerà tre giorni a settimana: il lunedì, dalle 15,00 alle 18,00, mentre il mercoledì e il venerdì l’apertura è garantita dalle 10,30 alle 12,30. Lo “Spazio Europa” tende a promuovere soprattutto la mobilità giovanile in Europa, offrendo opportunità di formazione, lavoro, volontariato e crescita personale, attraverso programmi finanziati dall’Unione Europea, come Erasmus+, il Corpo Europeo di Solidarietà e i tirocini presso le istituzioni europee. “Questa ripartenza dello sportello e della rete Eurodesk – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – riafferma la grande attenzione che la nostra Amministrazione comunale annette ai programmi di sviluppo dell'Unione Europea. Ciò in quanto ritiene prioritarie le politiche di programmazione messe in campo dall'UE. Lo sportello e la rete Eurodesk - ha aggiunto Franz Caruso – avranno il compito di interagire con i cittadini, allo scopo di assicurare servizi di informazione di base sull'UE e sviluppare ulteriormente la consapevolezza della comune appartenenza alla dimensione europea, facendoli diventare protagonisti di una più matura cittadinanza attiva”. Lo Spazio Europa del Comune di Cosenza si prefigge, inoltre, di fornire consulenza, assistenza e orientamento su come accedere alle opportunità offerte, attraverso una serie di informazioni sia in presenza che da remoto. I servizi includono l’aiuto nella redazione del curriculum, la preparazione ai bandi e concorsi e il supporto personalizzato tramite moduli online, ma anche un'attenzione costante ai bandi europei diretti e indiretti per il Comune. Lo Spazio Europa di Palazzo Ferrari consente, soprattutto ai cittadini più giovani, di conoscere nuove opportunità per il territorio e opportunità scolastiche e professionali “e sarà dotato – ha aggiunto l’Assessore Veronica Buffone - di strumenti digitali, come moduli online e appuntamenti virtuali, che consentiranno ai ragazzi di contattare lo sportello in modo flessibile, anche fuori dall’orario scolastico. Lo Sportello Eurodesk di Cosenza sarà a disposizione non soltanto dei giovani, ma anche di educatori, insegnanti, rappresentanti istituzionali e di tutti coloro che hanno a che fare con il mondo giovanile”.