Il Sindaco di Catanzaro, dott. Nicola Fiorita, e la Vicesindaca, dott.ssa Giuseppina Iemma, hanno fatto visita al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro per incontrare il personale operativo e dirigenziale, al fine di esprimere il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per l’importante opera di soccorso svolta in occasione dell’emergenza causata dal ciclone Henry. Ad accogliere il Sindaco e la Vicesindaca sono stati il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, ing. Giuseppe Bennardo, e il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria, ing. Maurizio Lucia.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco Fiorita e la Vicesindaca Iemma hanno rivolto parole di elogio e profonda gratitudine ai Vigili del Fuoco per la professionalità, la tempestività e lo spirito di servizio dimostrati durante le operazioni di soccorso a tutela della popolazione e del territorio. Nel suo intervento, il sindaco Fiorita ha dichiarato: "Siete stati protagonisti, come sempre, ma questa volta siete andati al di là di ogni aspettativa. Sentivo pertanto l’esigenza, da parte mia e della cittadinanza tutta, di venire a ringraziarvi personalmente". Il Comandante Bennardo e il Direttore Regionale Lucia hanno ringraziato il Sindaco e la Vicesindaca per la visita istituzionale e per il gesto di attenzione e vicinanza, evidenziando come tale riconoscimento si aggiunga ai numerosi attestati di stima e gratitudine pervenuti dalla cittadinanza.