Villa San Giovanni (RC) è stata teatro di un evento di grande rilievo per il mondo della formazione alberghiera e della ristorazione calabrese. Presso l’Istituto Alberghiero “G. Trecroci”, dietro la guida della dirigente scolastica Enza Loiero, si è svolto l’importante finale regionale dei Campionati della Cucina Italiana finalizzata alla selezione del Miglior Allievo e della Miglior Lady Chef Calabrese: una competizione che rappresenta un passaggio fondamentale verso i Campionati della cucina Italiana, in programma a Rimini dal 15 al 18 febbraio 2026, durante la Fiera Beer & Food Attraction.

L’iniziativa, organizzata dall’Unione Regionale Cuochi Calabria, aderente alla Federazione Italiana Cuochi, con il supporto della locale Associazione Provinciale Cuochi Reggini, ha visto la partecipazione di dieci istituti alberghieri provenienti da tutta la Calabria, confermandosi come appuntamento di alto profilo, capace di valorizzare il talento, la preparazione tecnica e la creatività delle nuove generazioni di professionisti della cucina.

A distinguersi in modo particolare è stato l’Istituto Alberghiero “Mancini Tommasi Todaro Cosentino” di Cosenza, guidato dalla Dirigente Scolastica Graziella Cammalleri, che ha conquistato il primo posto, imponendosi grazie all’eccellente qualità della proposta gastronomica presentata e alla professionalità dimostrata durante tutte le fasi della competizione.

Protagonista di questo importante successo è stato Matteo Romano, studente della classe 5ª D, che ha rappresentato l’istituto con grande impegno, competenza e passione.

La sua performance ha saputo coniugare tecnica, rispetto della tradizione culinaria e attenzione all’innovazione, elementi fondamentali per emergere in un contesto competitivo di così alto livello.

Determinante il supporto e la guida del docente Robertino Villella, che ha accompagnato l’allievo nel percorso di preparazione, contribuendo in maniera significativa al raggiungimento di questo prestigioso risultato.

Il successo ottenuto testimonia ancora una volta l’elevata qualità dell’offerta formativa dell’istituto cosentino e l’importanza del lavoro sinergico tra studenti e docenti.

Il primo posto conseguito consentirà ai vincitori di accedere ai Campionati della Cucina Italiana di Rimini, dove avranno l’opportunità di confrontarsi con le migliori eccellenze provenienti da tutto il territorio nazionale, portando con sé non solo il nome della propria scuola, ma anche quello dell’intera Calabria.

Un risultato che rappresenta motivo di grande orgoglio per la comunità scolastica e un chiaro segnale di come la formazione alberghiera continui a essere un pilastro fondamentale per la valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano.