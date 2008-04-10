dí GIUSEPPINA IRENE GROCCIA - In questa mia rubrica dedicata all’arte, mi fa piacere segnalarvi anche alcuni interessanti appuntamenti espositivi di cui il mio blog personale (L'ArteCheMiPiace) è media partner. Si tratta di mostre e iniziative che, pur svolgendosi fuori dalla nostra Calabria, credo possano catturare l’attenzione di tutti gli appassionati d’arte. D’altronde, capita spesso che qualcuno di noi si trovi in viaggio per lavoro, studio o semplicemente in visita ai propri cari in altre città. Vi proporrò quindi gli eventi da non perdere e, se vi capiterà di visitarli, portate pure i miei saluti: troverete senz’altro amici e collaboratori con cui condivido la stessa passione per l’arte.

E se anche lo spazio espositivo fosse, oggi, ciò che Virginia Woolf definiva una condizione necessaria per poter esprimere pienamente la propria creatività? Proprio come l’illustre scrittrice rivendicava una stanza tutta per sé per poter esprimere liberamente la propria creatività, "Le Stanze dell’Arte" offrono agli artisti uno spazio autonomo in cui raccontare il proprio percorso.Non una mostra qualsiasi. Spazio, autonomia e creatività. Ma cosa può insegnarci Virginia Woolf sul nuovo format di Le Stanze dell'Arte?

Il format espositivo Le Stanze dell’Arte ideato da Olga Marciano e ospitato presso Palazzo Fruscione nel centro storico di Salerno, che verrà inaugurato il 20 febbraio e durerà fino all’8 marzo, trova una sorprendente risonanza concettuale con il celebre saggio di Virginia Woolf “Una stanza tutta per sé.” In entrambi i casi, la “stanza” non è inteso soltanto uno spazio fisico, ma una condizione alquanto necessaria, un luogo di libertà e autodeterminazione, senza il quale la creatività rischierebbe di rimanere frammentata o soffocata.

Così come la celebre e influente scrittrice, saggista e attivista britannica del XX secolo, considerata una figura chiave del modernismo letterario, rivendicava per le donne scrittrici uno spazio proprio, materiale e simbolico, in cui poter pensare, creare e affermare la propria voce, “Le Stanze dell’Arte” offrono a ogni artista uno spazio autonomo e dedicato, sottratto alla logica della collettiva tradizionale. Ogni stanza diventa una mostra personale, un territorio libero e indipendente in cui l’artista può sviluppare un discorso completo, armonico e senza compromessi. È uno spazio di tempo e ascolto, in cui la ricerca artistica può mostrarsi nella sua complessità, fatta di tecnica, visione e percorso.

Nell’ attraversare le stanze di Palazzo Fruscione, distribuite su tre livelli, il pubblico compie un viaggio tra molteplici universi creativi, varcando soglie successive che interrompono la continuità dello sguardo e impongono ogni volta una ricalibrazione percettiva.

Ciascuna stanza si configura come una “stanza tutta per sé”, un mondo autonomo e un incontro diretto con l’identità dell’artista, con la sua voce e la sua necessità espressiva. L’esperienza di fruizione assume così un carattere immersivo e attento, una sequenza di incontri che richiede attenzione e disponibilità all’ascolto, restituendo racconti singolari senza mai schiacciarli all’interno di un discorso collettivo dominante.

Questo permette di rendere leggibili non solo i risultati formali della ricerca, ma anche i processi, le intenzioni e le traiettorie che la attraversano. La stanza diventa quindi luogo di concentrazione e di legittimazione, in cui l’artista non è ospite di un discorso curatoriale dominante, ma soggetto pienamente autorizzato del proprio racconto visivo.

La pluralità che ne deriva non è mai gerarchica né competitiva. Come nella genealogia immaginata dalla scrittrice, fatta di molte voci che possono esistere solo se messe in condizione di parlare, Le Stanze dell’Arte costruiscono una coabitazione di autonomie. La condivisione dello spazio espositivo non annulla le differenze, ma le rende finalmente visibili e leggibili, favorendo una circolazione di sguardi, pubblici e relazioni.

È in quest’ottica che la scelta curatoriale di Olga Marciano assume una valenza etica e politica molto importante. Offrire una stanza non è un gesto neutro ma significa redistribuire attenzione, tempo e potere simbolico. Così come Virginia Woolf individuava nella stanza un atto di emancipazione, Le Stanze dell’Arte assumono la forma di un progetto che resiste alla logica dell’urgenza e delle sovrapposizioni, riaffermando il diritto dell’arte contemporanea a esistere in uno spazio di ascolto.

“Le Stanze dell’Arte” propongono dunque un modello espositivo capace di ridefinire il rapporto tra artista, spazio e pubblico, restituendo alla creazione ciò di cui ha più urgente bisogno… tempo, silenzio e una stanza tutta per sé.

Questa riflessione sullo spazio, la libertà e l’autonomia creativa trova una nuova occasione di esperienza concreta con la 5ª edizione di Le Stanze dell’Arte, che sarà inaugurata il 20 febbraio 2026.