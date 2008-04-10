di DON MICHELE ROMANO -

In questa IV Domenica del Tempo Ordinario (Anno A), il Vangelo (Mt 5, 1-12) ci presenta la proclamazione delle "Beatitudini" (la nuova Toràh), che sono la vera "Magna Carta" del cristiano: una "via" preferenziale per arrivare al Regno dei Cieli, un percorso diametralmente opposto a quello dei regni di questa terra.

?Conosciuto anche come il "Discorso della Montagna", il brano recita: "Gesù infatti salì sul monte... e insegnava loro" (vv. 1-2). Come Mosè sulla montagna del Sinai ricevette da Dio la Toràh (la Legge, il Decalogo), così Gesù (il "nuovo Mosè") inizia il suo grande insegnamento definendo "beati" tutti coloro che noi giudichiamo poveri, afflitti e perseguitati. Nella logica del mondo, infatti, vengono considerati beati solo i ricchi, i potenti e coloro che hanno successo.

?L'inizio del discorso costituisce il "manifesto" del Regno: specifica chi sono i suoi concittadini e la loro condizione. Notiamo subito che la prima e l'ottava beatitudine hanno il verbo al presente ("è"), mentre per tutte le altre il verbo è al futuro ("saranno", "avranno in eredità", "saranno saziati"). Gesù celebra la gioia dei poveri e dei perseguitati perché essi vivono già su questa terra la loro appartenenza al Regno.

?In tal modo viene capovolta la logica del mondo. Il messaggio delle Beatitudini diventa un chiaro invito a un radicale cambiamento di vita, per accogliere la priorità di Dio nelle scelte quotidiane. Questi valori sono il vero "antidoto" per chi si consuma nella spasmodica ricerca di grandezza, proponendo una via di servizio, umiltà e amore che conduce alla vera libertà.

?Attenzione, però: Gesù non ci esonera da sofferenze e persecuzioni: "Vi insulteranno, vi perseguiteranno... diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia" (v. 11). Ma il Signore ci sostiene perché le Beatitudini, prima di essere la nostra "Magna Carta", sono state la sua: sono la sua carta d'identità. Gesù è il primo "Anaw" (il "Povero"), perché ha vissuto ciò che insegna fino al dono di sé sulla Croce.

?Con la Risurrezione, Egli ha portato a compimento anche la seconda parte del discorso: ora Gesù entra nel Regno, è consolato, eredita la terra e vede Dio. Anche noi oggi siamo chiamati a rispecchiare il volto di Cristo, pronti — come dice l'Apostolo Pietro — a "rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi" (1Pt 3, 15). Buona e santa domenica.