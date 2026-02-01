L’Associazione Borghi Autentici d’Italia esprime soddisfazione per il successo dell’iniziativa “Quando le comunità diventano progetto”, due giornate intense che hanno unito i Borghi Autentici di Roseto Capo Spulico e San Lorenzo Bellizziper affrontare le sfide dello spopolamento attraverso la cooperazione, l’animazione sociale e la valorizzazione del patrimonio locale. L’evento ha generato sinergie concrete tra Istituzioni, Cooperative, Operatori Outdoor e Cittadini, dimostrando che i Borghi non sono destinati all’abbandono ma possono diventare protagonisti di un modello innovativo di sviluppo sostenibile.

La prima giornata a Roseto Capo Spulico si è aperta con la proiezione del docufilm “Un’altra idea di stare” all’Antico Granaio, un’opera girata nel borgo calabrese che ha illustrato un modello di comunità resiliente e innovativo, portando la mission di Borghi Autentici all’attenzione dei più significativi esperti del settore, nonché dei decisori politici. Ha fatto seguito un affollato incontro pubblico sul contrasto allo spopolamento, arricchito da interventi di alto profilo che hanno portato visioni nazionali e locali per riabitare i territori.

Sono intervenuti a questo importante tavolo di lavoro:Giovanni Pugliese, Sindaco di Roseto Capo Spulico, che ha portato i saluti istituzionali;Rosanna Mazzia, Presidente Associazione Borghi Autentici d’Italia;Antonio Cersosimo, Sindaco di San Lorenzo Bellizzi;Giorgio Marcellodel Dipartimento di Scienze economiche e sociali dell’Università della Calabria;Paolo Scaramuccia, Responsabile cooperative di comunità di Legacoop;Gianluca di Lonardodell’Associazione Borghi Autentici d’Italia;Francesca Pisani e Rocco Introcaso, Sindaci dei Borghi Autentici calabresi, insieme alla presenza di altriSindaci del territorio; eMarco Sarracino, Deputato e membro della Segreteria nazionale del Partito Democratico con delega a Coesione territoriale, Sud e aree interne.

Questi contributi hanno fornito analisi scientifiche, strategie cooperative e politiche nazionali, rafforzando l’idea che la cooperazione sia essenziale per invertire lo spopolamento e attivare economie locali vitali. La serata si è conclusa con un’apericena in Piazza La Ragione a base di prodotti territoriali, preparati daCriuso Coffee L’Hub, La Bottega di Rocco e La Nicchia.

Il secondo giorno a San Lorenzo Bellizzi – borgo beneficiario, come Roseto Capo Spulico, del Bando Borghi di Regione Calabria 2018 e fresco di costituzione della Cooperativa di Comunità Sanlorenzana – ha offerto un percorso esperienziale completo. La mattina è partita con un trekking guidato dall’Associazione Oltretimpe Outdoor Experience, in collaborazione con GEA – Gruppo Escursionisti Aspromonte, Kalabria Trekking (associate FederTrek) e Appennini for All, per esplorare il patrimonio naturale e promuovere l’escursionismo come strumento di narrazione e sviluppo.

Nel pomeriggio, al Centro Polifunzionale, l’incontro sulla cooperazione nelle aree interne si è diviso in due parti: la prima, introdotta daAntonio Cardelli, Coordinatore Tecnico Associazione Borghi Autentici d’Italia, ha visto intervenireAntonio Cersosimo, Sindaco di San Lorenzo Bellizzi;Luigi Lirangi, Commissario del Parco Nazionale del Pollino;Alessia Celladella Commissione Nazionale Cammini e Sentieri di FederTrek; Francesco Sallorenzo dell’Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino;Felice Larocca, Presidente del Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici”;Luca Franzese, Consigliere Nazionale Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;Gaetano Perrone, Presidente Associazione Oltretimpe Outdoor Experience;Mirko Cipollone, Direttore generale Appennini for All; edEugenio Iannellidel CAI Castrovillari. Questi esperti hanno confermato quello che Borghi Autentici d’Italia sostiene da tempo: cammini, sicurezza e outdoor possono costituire leve per uno sviluppo responsabile dei nostri piccoli comuni.

La seconda parte, introdotta daMaurizio De Luca, Vice Presidente Legacoop Calabria, si è focalizzata sulle cooperative con gli interventi diGiuseppe Palazzo, Presidente Cooperativa di Comunità Sanlorenzana;Mattia Nigro, Presidente Cooperativa di Comunità Tesoro di Roseto;Alessandra Barletta, Presidente Cooperativa Impresa sociale Coltiviamo Bambù;Carmelo Mundo, Presidente Cooperativa di Comunità UnJonica CS Comunità Sostenibili; eDonato Sabatella, Presidente Cooperativa Catasta Pollino.

La giornata è terminata con una cena di comunità preparata dalla Cooperativa di Comunità Sanlorenzana, un’occasione per assaporare i sapori autentici della tradizione eno-gastronomica del piccolo borgo del Pollino e trascorrere piacevoli momenti di convivialità.

L’evento ha registrato un grande successo, con ampia partecipazione e vivaci dibattiti che hanno creato sinergie durature tra cooperative, ente parco, associazioni escursionistiche e amministrazioni locali, aprendo prospettive concrete per nuovi progetti condivisi. “Queste due giornate rappresentano un modello vincente: le comunità non sono solo beneficiarie di politiche pubbliche, ma protagoniste attive capaci di trasformare idee in realtà attraverso la cooperazione. Ringrazio tutti i partecipanti per l’energia e l’impegno che hanno reso questo evento un punto di svolta per i nostri Borghi e le Aree Interne”, ha dichiarato Rosanna Mazzia, Presidente dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia.