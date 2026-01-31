La Caritas diocesana organizza un evento speciale: due giorni di calcio e integrazione con i ragazzi che ogni giorno frequentano il Centro d’ascolto. L’iniziativa si terrà il 31 gennaio e 1 febbraio nella parrocchia di S. Francesco di Assisi, a Mirto Crosia. Un’opportunità unica per abbattere le barriere culturali e costruire nuove amicizie, dove il gioco diventa il ponte che unisce persone di ogni provenienza.

I ragazzi che partecipano, che oggi si affidano al nostro centro per trovare supporto e ascolto, hanno la possibilità di esprimersi, divertirsi e imparare insieme, mettendo da parte le differenze culturali e trovando nella squadra un terreno comune. In un mondo che ha sempre più bisogno di solidarietà e comprensione, la Caritas si impegna a rendere l’inclusione una realtà tangibile, non solo attraverso il supporto materiale, ma anche con attività che promuovono il rispetto reciproco e il dialogo interculturale. Oggi più che mai, il calcio ci insegna che, nonostante le differenze, possiamo lavorare insieme per un obiettivo comune. Un bellissimo esempio di unità e condivisione che speriamo ispiri sempre più persone a costruire una società più accogliente e solidale.