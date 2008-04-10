Nel corso di una partecipata conferenza stampa, svoltasi nel salone di tappresentanza di Palazzo dei Bruzi, il sindaco Franz Caruso ha presentato la nuova Giunta comunale, che accompagnerà l’Amministrazione nella fase conclusiva del mandato. All’incontro, moderato dal capo ufficio stampa Giuseppe Di Donna, hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca e la segretaria comunale Virginia Milano. “Ringrazio le forze politiche e le persone che, singolarmente, si sono impegnate per giungere al varo di questo nuovo esecutivo – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – che rappresenterà la fase conclusiva dell’esperienza amministrativa di cinque anni di governo della città sotto la mia conduzione. Questo esecutivo mi affiancherà nel portare a compimento la parte residuale del programma, nel pieno rispetto del percorso programmatico condiviso, per consegnare alla città il consuntivo di cinque anni di lavoro appassionato e determinato”.

Il sindaco Franz Caruso ha, quindi, presentato i nuovi assessori nominati:

Valentina Varchera con delega all’Ambiente ( Politiche per l’Ambiente e l’Ecologia – Tutela delle Risorse Naturali); Rosario Branda con delega Atigianato- Commercio e attività produttive- Turismo (Economia di Vicinato – Definizione delle Politiche per la promozione delle imprese, del Commercio, dell’Artigianato, delle Attività produttive, dei Servizi e delle Libere Professioni – Definizione degli indirizzi per l’implementazione e sviluppo delle esperienze degli Incubatori delle imprese innovative, anche in partnership con le Università e gli altri Enti); Raffaele Fuorivia con delega Politiche Innovative e digitalizzazione – Relazioni e monitoraggio concessioni/project financing (Innovazione Tecnologica – Sistemi informativi – CED - Coordinamento politico–amministrativo delle attività di monitoraggio sull’andamento delle concessioni, in raccordo con i Settori competenti). Giovanni Orrico con delega Verde pubblico, decoro urbano e servizi connessi – quartieri e frazioni (Servizi al Cittadino – Cura e Valorizzazione delle Frazioni e dei Quartieri). Confermata il vicesindaco Maria Locanto con delega agli Affari generali (Rapporti con i Comuni – Rapporti con il Consiglio comunale – Efficienza Amministrativa – Università e Ricerca – Servizi Demografici – Politiche in Materia di Trasparenza e Partecipazione) così come gli assessori: Damiano Covelli - lavori pubblici – mobilità – viabilità e trasporti (Infrastrutture – Lavori pubblici – appalti – Edilizia scolastica – Cimiteri - Mobilità sostenibile – Viabilità e Accessibilità – Trasporto Pubblico Locale – Smart City), organizzazione e risorse umane (personale – organizzazione). Maria Teresa De Marco: Salute (Politiche per la Salute – Diritto alla Salute – Elisoccorso – Promozione e Sviluppo delle Politiche di prevenzione della Salute – Covid-19 – Assistenza e Tutela del Malato – Attività di impulso alla Conferenza dei Sindaci – Raccordo tra le Strutture Sanitarie Pubbliche e Private – Miglioramento della Qualità della Vita – Nuove Tecnologie applicate alla Medicina – Sport, come benessere e cura, di concerto con il Sindaco o suo delegato – Politiche e rapporti con l’Associazionismo di Settore – Politiche socio/sanitarie per fragilità – Disabilità – Invecchiamento e Dipendenze). Veronica Buffone: Welfare (Politiche sociali – Diritto all’abitare degno – Politiche giovanili e futuro associativo – Servizi Civici – Tutela dei consumatori – Lotta alla solitudine) Prortezi9one civile – Legalità – PUC (Cultura della memoria democratica e della Legalità – Protezione civile – Rapporti con l’Unione Europea – Progetti Utili alla Collettività (PUC) - Benessere e diritti degli animali e contrasto al randagismo – Canile – Lotta all’Usura); Pasquale Sconosciuto - MANUTENZIONE (Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle reti idriche e fognarie– Pulizia, Rapporti con la Società incaricata della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento – Pubblica illuminazione – Segnaletica Stradale). A tutti il sindaco Franz Caruso ha augurato buon lavoro ed un forte in bocca al lupo al pari del presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Mazzuca che ha affermato: “ È una giornata bella e di festa. Mi associo agli auguri rivolti ai neo assessori, ai quali va il benvenuto nella nostra famiglia, e rivolgo i miei complimenti anche agli assessori riconfermati. Un ringraziamento sincero va inoltre a quanti hanno lavorato con impegno e che oggi non fanno più parte della nostra compagine amministrativa.