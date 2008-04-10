Prima partecipazione ai lavori della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative per Salvatore Cirillo. Con la seduta che si è svolta lunedì 26 gennaio, il Presidente del Consiglio regionale della Calabria segna il proprio ingresso formale nell’organismo di coordinamento tra le Regioni e le Province autonome. I lavori sono stati presieduti da Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio e Presidente Coordinatore della Conferenza.

Nel corso del suo intervento di saluto, il presidente Cirillo ha ringraziato il presidente e i colleghi della Conferenza per l’accoglienza, sottolineando il valore dell’organismo quale luogo di confronto e di coordinamento tra le Assemblee legislative regionali.

"La Conferenza – ha dichiarato Cirillo – rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la valorizzazione del ruolo delle Assemblee legislative, chiamate a essere presìdi di rappresentanza democratica e luoghi di raccordo tra i territori, le autonomie locali e le istituzioni nazionali ed europee".

"Da parte mia c’è piena disponibilità a collaborare ai lavori comuni e a ospitare a Reggio Calabria una futura assemblea plenaria della Conferenza, nella convinzione che il rafforzamento del ruolo delle Regioni passi anche dalla capacità di fare rete e costruire momenti di confronto condivisi».